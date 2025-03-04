Экономика

Производство конденсаторов и конвекторов в Острове посетил губернатор

Завод конденсаторов «Вектор» в городе Остров осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников 5 марта в ходе рабочего выезда, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Все используем, все восстанавливаем, везде идёт ремонт», - сказал генеральный директор завода Дмитрий Адамович.

Главе региона рассказали о процессах, которые выполняются на заводе. Показали цеха, пояснили, как и для чего работают определённые установки.

«Всего завод занимает 40 тысяч квадратов площадей, из них сейчас отапливается 22 тысячи», - пояснил Дмитрий Адамович.

В одном из цехов все установки - отечественного производства.

«Наши блоки стали использовать в отечественном производстве. Например, наши реле, которые используются в автомобилестроении, кораблестроении», - рассказал Дмитрий Адамович.

Сейчас отправлена заявка в Минпромторг на субсидию в 95 млн рублей. «На меня письмо отправьте, я поговорю с министром», - пообещал губернатор.

Напомним, на основании приказа Министерства электронной промышленности от 9 ноября 1966 года в Острове был организован филиал Павлово-Посадского конденсаторного завода по производству конденсаторов.

Основной из причин организации завода послужило то, что в городе был избыток рабочей силы. 14 июля 1968 года филиал был реорганизован в серийный завод по производству слюдяных конденсаторов с присвоением ему открытого наименования – завод «Вектор».

Производство интегральных электронных схем является основным видом экономической деятельности.

За прошедшие десятилетия предприятие превратилось в производство с высокой культурой и в настоящее время является известным производителем и надежным поставщиком высококачественных изделий электронной техники: резисторных и конденсаторных блоков, слюдяных конденсаторов.

Продукция АО «Вектор» применяется во многих отраслях промышленности, в том числе авиакосмической.

С 2018 года предприятие начало разработку и изготовление промышленных электроконвекторов ЭВУА-Вектор и сопутствующих товаров к ним.

В настоящее время производятся опытные образцы конвекторов взрывозащищенных моделей и конвекторов для Российского морского регистра судоходства для проведения испытаний и получения сертификатов.

C 17 июля 2024 АО «Вектор» сменило организационно-правовую форму на ПАО «Вектор».