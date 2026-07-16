«Дневной дозор»: Как победить низкую производительность труда в России?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как победить низкую производительность труда в России?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

15 июля отмечался День русской лени. Едва ли в какой-то еще стране есть аналог такого праздника. Есть мнение, что русская лень – это наша духовно-нравственная ценность, национальная скрепа. Например, в американском фольклоре распространена концепция self-made person («человек, сделавший самого себя»), что отражает веру в то, что каждый способен достичь успеха благодаря личным способностям и честному труду. У нас же лень – двигатель прогресса. Вспомнить только наши русские фольклорные произведения, например, «По щучьему велению», где главный герой Емеля – ленивый парень, который достигает успеха благодаря случайной доброте и смекалке. Конечно, с тем, что ключевой национальной идеей в России является желание добиться цели, не прилагая никаких усилий, можно поспорить. Но есть и сухие факты, которые на сегодняшний день отрицать нельзя.

К сожалению, по разным оценкам, на сегодняшний день производительность труда в России в 3–4 раза ниже, чем в развитых странах, по этому важнейшему показателю мы занимаем 47-е место в мире. Отставание есть и по выработке на сотрудника. Если в США этот показатель равен порядка $150 000 на человека, то у нас – $32 000. Мы даже отстаем от Китая, который лет 30–40 назад был примерно на уровне с нами. По данным Росстата, за последние 30 лет рост производительности труда в России составил всего 1,09%. Так в чем же причина? Может быть, виной всему наше чересчур либеральное трудовое законодательство? Оплачиваемый ежегодный отпуск, право на отпуск без сохранения зарплаты, большое количество государственных праздников, отпуск по уходу за ребенком, больничные… Многие из этих привилегий доступны только для гражданина России. В Америке на федеральном уровне нет обязательного оплачиваемого отпуска по уходу за ребёнком, а в Китае продолжительность отпусков зависит от стажа работы сотрудника: 5 дней при стаже 1–10 лет, 10 дней — 10–20 лет, 15 дней — свыше 20 лет.

В декабре 2025 года президент РФ Владимир Путин сообщил о рекордно низкой безработице — 2,2%. Однако при этом люди зачастую не ценят свое место работы и не держатся за него «мертвой хваткой».

По оценке многих экспертов, подобное, отнюдь не радужное явление, ведет Россию в экономическую яму, так как наша экономика является неконкурентоспособной в сравнении с ведущими странами мира. Почему в России настолько низкая производительность труда и есть ли рецепт борьбы с этим явлением? Давайте обсудим этот вопрос вместе с нашими экспертами в программе «Дневной дозор».

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России», руководитель областного отделения Союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский счёл лояльное трудовое законодательство лишь частью причины низкой производительности труда. По его оценке, наиболее значимую роль в этом вопросе играют технологии и наличие современного оборудования.

«Это и трудовое законодательство в том числе, но это не основное. В первую очередь речь идет о технологиях и оборудовании, которые либо есть на производстве, либо нет. Что сегодня необходимо? Чтобы появились новые технологии, чтобы предприятия закупали современное, более производительное оборудование, нужны инвестиции. Но инвестиции сегодня очень дорогие. И пока не будет приемлемой процентной ставки, предприятия, конечно, не смогут провести переоснащение. Следующая задача: чтобы закупать оборудование и инвестировать, необходим объем заказов. На сегодняшний день многие предприятия испытывают дефицит заказов. Производственные мощности, которые сегодня существуют, не обеспечены необходимой загрузкой и, к сожалению, простаивают. А это тоже влияет на производительность труда. Поэтому совокупность этих причин и приводит к ее низкому уровню. Что касается непосредственно трудового законодательства, то я не думаю, что оно сильно влияет на производительность труда или количество выходных дней. Мне кажется, здесь в большей степени сказываются применение современных технологий и использование эффективных методов управления производственными процессами».

Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов придерживается мнения о том, что низкая производительность труда в России никак не связана с нежеланием людей работать или же слишком мягким трудовым законодательством. Он перечислил те причины, которые, по его мнению, влияют на производительность труда.

«В других странах мира экономическое развитие началось немного раньше, чем у нас. За последние 10 лет наша экономика стала подниматься и развиваться. Сейчас это развитие немного приостановилось — понятно, по каким объективным и субъективным причинам. Но в странах, где сегодня высокая производительность труда, развитием экономики начали заниматься гораздо раньше. Люди здесь, на мой взгляд, вообще ни при чем. Все зависит от технологий. Простой пример — сельское хозяйство. Есть роботизированные технологии доения: "карусель", "параллель". Если раньше на определенное поголовье требовалось 20 доярок, то сейчас достаточно пяти. Соответственно, производительность труда увеличивается в восемь–девять раз благодаря технологиям. Но это стоит денег. Поэтому первопричина — доступность кредитных ресурсов, инвестиционная и банковская политика. Именно здесь надо искать причины. Конечно, многое зависит и от нашего мышления. Любой бизнес устроен по-разному: кто-то живет старыми подходами и думает, что так будет продолжаться долго, а кто-то рискует, иногда даже идет ва-банк и остается в выигрыше. Поэтому важны и менталитет, и подход к ведению бизнеса, и доступность денежных средств. Мне кажется, именно это является главной причиной нашего отставания по производительности труда. А люди у нас умеют работать, им просто нужно дать современные технологии. Когда они появятся, наши люди — способные, обучаемые, открытые, умеющие трудиться — смогут не только догнать, но и перегнать».

Генеральный директор ОАО «Великолукский мясокомбинат» Ольга Кузьмина видит будущее российских производств в прогрессе технологий, которые в том же Китае развиты настолько сильно, что, по ее оценке, их навряд ли догонят даже наши внуки. Она разделяет мнение о том, что бесчисленные праздники и выходные не лучшим образом отражаются на производительности труда, однако с высказыванием о том, что русские люди не хотят работать, она соглашаться не стала.

«За деньги русские люди хотят работать, а бесплатно — не хотят. С тем, что большое количество праздников и либеральное трудовое законодательство влияют на ситуацию, я абсолютно согласна. Я как руководитель предприятия, которое работает круглосуточно, семь дней в неделю, без выходных, потому что мы производим продукты питания, могу сказать, что количество выходных, предусмотренных трудовым законодательством, создает для нас дополнительную нагрузку. Прежде всего это влияет на себестоимость, поскольку мы обязаны оплачивать работу сотрудников. А низкий уровень эффективности труда — это, наверное, прежде всего исторический хвост и русская ментальность. Кроме того, сейчас есть сложности с внедрением высокого уровня автоматизации из-за санкционного давления, отсутствия собственных технологий и разработок. Конечно, именно за этим будущее. Мы к этому придем, но на это потребуется время. И, конечно, этому нужно учится у Китая».

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов не отрицает низкую производительность труда в нашей стране. Однако, по его оценке, виной тому явно не российское либеральное трудовое законодательство. Он перечислил сразу несколько причин, которые и стали причиной такой низкой результативности труда в РФ.

«Низкую производительность труда, на мой взгляд, уж точно не стоит ставить в зависимость от либеральности трудового законодательства. То, что у нас благодаря профсоюзам России один из лучших в мире Трудовых кодексов и что в Конституции страны четко прописано, что мы — социальное государство, — это, безусловно, наше благо и достояние. Низкая производительность труда складывается из множества факторов. Это и уровень заработной платы. Мы понимаем, что люди работают за деньги. Если зарплата не покрывает элементарных потребностей, это напрямую отражается на качестве рабочего процесса. Есть и технологические разрывы. Здесь достаточно вспомнить 1990-е и начало 2000-х годов, когда государство решило, что в свое вкладывать не надо, потому что все можно привезти из-за рубежа. Были и предприниматели, которые вели бизнес так, что "после них хоть потоп", не вкладывая средства ни в технологии, ни в развитие производства. Сегодня добавились санкции, дефицит квалифицированных кадров, отсутствие технологических программ развития, высокая ключевая ставка и дорогие кредитные ресурсы. Но в целом я считаю, что это не пропасть. Все эти вопросы можно решить. И если мы действительно хотим построить конкурентную инновационную экономику с высокой производительностью труда, то прежде всего должны решать вопрос социального суверенитета, ставя во главу угла человека труда».

Опытный бизнесмен, директор холдинга NPN Игорь Савицкий убежден в том, что при наличии контрактной трудовой системы производительность труда в России можно было бы значительно улучшить.

«Уже много лет не только я говорю о том, что России необходимо контрактное законодательство в сфере бизнеса. Оно есть практически везде, кроме бизнеса. Почему? Потому что предприниматели не могут спокойно вкладывать деньги в обучение своих работников, в повышение их квалификации. Я, как предприниматель, никак не застрахован от того, что уже на следующий день или через месяц сотрудник уйдет к другому работодателю. Какой тогда смысл вкладывать в него деньги? Чтобы повысить производительность труда, которая у нас примерно в пять раз ниже, чем, например, в Германии, необходимо инвестировать в людей: в их обучение, в повышение квалификации, в организацию труда. И, по большому счету, это связано именно с контрактным законодательством. Не будет контрактов — не будет работы. Контракты должны быть долгосрочными. Без этого, на мой взгляд, невозможно организовать нормальную работу на наших предприятиях. При этом параллельно должен действовать и Трудовой кодекс. Либо человек работает по контракту, либо по Трудовому кодексу».

О том, что немалую роль в повышении производительности труда играет более современное оборудование, не понаслышке знает генеральный директор ООО «Великолукский кабельный завод» Юрий Власюк, об этом он может судить на примере своего завода.

«Что касается нашего завода, то производительность напрямую зависит от оборудования, на котором работают сотрудники. Мы полностью обновили все линии, заказали у китайских производителей станки по нашему техническому заданию. За последние три-четыре года, после обновления оборудования, при том же количестве сотрудников мы увеличили производительность более чем в два раза. Люди работают на том же самом оборудовании, которое выстроено в единую производственную линию. Если раньше, на старом оборудовании один человек обслуживал один станок, то теперь три станка объединены в общую систему управления. В течение того же восьмичасового рабочего дня один сотрудник может обслуживать сразу три станка. Они быстрее производят продукцию, ими проще управлять. В результате увеличиваются скорость и эффективность производства, снижается расход электроэнергии, уменьшается количество брака. При этом производительность выпуска продукции на одного сотрудника возрастает в разы. Поэтому у меня здесь некая стратегия. Одно дело — восемь часов работать молотом по наковальне, и совсем другое — работать на современном станке с ЧПУ (числовым программным управлением - ред.), который выполняет ту же работу в разы быстрее, качественнее и эффективнее. Поэтому я оцениваю производительность не через человеко-часы, а через оборудование, на котором работают сотрудники».

В программе наши собеседники делились мнениями о том, почему же в России такой низкий уровень производительности труда. Одни комментаторы видят причину в слишком демократичном трудовом законодательстве, позволяющем русским труженикам отдыхать намного больше, чем могут себе позволить сотрудники предприятий во всем мире. Среди причин низкого уровня производительности труда и такого существенного отставания от других развитых стран мира отмечали наши эксперты и низкий уровень технической оснащенности российских предприятий. Нехватка современного оборудования и технологий на промышленных производствах значительно тормозит рост производительности. Да, высокие показатели эффективности демонстрируют предприятия таких отраслей, как фармацевтика, металлургия, автопром, химическая промышленность, производство БПЛА, однако в остальных секторах картина менее оптимистичная, а производительность труда с 2009 года только падает.

Александра Братчикова