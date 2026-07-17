 
Экономика

Ближневосточный конфликт привел к подорожанию автомасел в РФ в среднем на 20%

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Российские производители и поставщики автомобильных масел вновь столкнулись с необходимостью повышения отпускных цен. Главным триггером выступил геополитический кризис на Ближнем Востоке, повлекший за собой удорожание ключевого сырьевого компонента — базового масла, которое производится из нефти.

Изображение сгенерировано нейросетью

Если в феврале 2026 года средняя стоимость Brent составляла $72,87 за баррель, то уже в апреле она достигла $110,4. Рост нефтяных котировок, а также осложнение логистики привели к удорожанию базовых автомасел практически на всех мировых рынках, рассказал коммерческий директор бренда автомасел NGN Александр Маршалков.

По словам коммерческого директора автомасел, базовые масла составляют от 70 до 90% в структуре готового моторного масла, поэтому изменение их стоимости напрямую влияет на себестоимость конечной продукции. На данный момент по отдельным направлениям затраты на производство уже выросли примерно на 80%, добавил он.

«Если в начале апреля закупочная цена базового масла составляла 1 000 рублей, то к началу июля она поднялась до 1800 рублей», — сказал топ-менеджер.

По словам директора международной сети автосервисов Fit Service Татьяны Овчинниковой, стоимость самих моторных и других смазочных материалов за год увеличилась в среднем на 15–20%, сказала она.

Как рассказал «Известиям» доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов, базовые масла крупнейшие нефтяные компании производят на своих НПЗ. Они фактически контролируют всю цепочку поставок масел — от скважины до полки магазина. По его словам, внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов не приведут к сокращению выпуска моторных масел в РФ. Их производство значительно уступает объемам выпуска бензина и дизельного топлива, поэтому даже временная остановка отдельных НПЗ не спровоцирует дефицит.

По словам заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, отечественные предприятия обеспечивают внутренний спрос более чем в 1,5 миллионов тонн смазочных материалов в год, тогда как импорт составляет около 275 тысяч тонн Временное сокращение нефтеперерабатывающих мощностей может поддержать спрос на импортную продукцию, однако ее предложение уже ограничено.

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