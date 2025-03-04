Экономика

Арбитражный управляющий Ульяна Михайлова: Банкрот освобождается не от всех обязательств

Гражданин освобождается не от всех обязательств после прохождения процедуры банкротства. Об этом арбитражный управляющий Ульяна Михайлова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Гражданин не от всех обязательств освобождается даже после прохождения банкротства. Кое-где есть нюансы, но 100% не освобождается гражданин от алиментных обязательств, не освобождается гражданин от обязательств, которые связаны с причинением вреда здоровью кому-то, не освобождается гражданин от субсидиарной ответственности. Некоторые директоры думают, что получат "субсидиарку", пойдут и обанкротятся. Ничего подобного», – сказала Ульяна Михайлова.

Она уточнила, что появились виды имущественных убытков, от которых с недавнего времени могут освободить.

«Разбили машину человека. Авария была официально зафиксирована, взыскали с него убытки. Буквально года полтора-два назад любой арбитражник скажет, это причинение вреда имуществу третьего лица, поэтому ничего не списывается. Немножко поменялась практика, если это убытки такие, где гражданин разбил машину не будучи в алкогольном опьянении, нет существенных выявленных нарушений правил дорожного движения, есть возможность списать», – уточнила арбитражный управляющий.