62% россиян готовы попробовать операции в цифровых рублях с 1 сентября — опрос

Больше половины россиян готовы попробовать операции в цифровых рублях после начала его широкого использования с 1 сентября — таковы результаты опроса ВТБ*.

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Из них 27% готовы сразу открыть счёт, ещё 34% — когда встретят такой способ оплаты в магазинах.

По мнению респондентов, чаще всего цифровой рубль будет использоваться для оплаты товаров и услуг, а также платежей государству — налогов, пошлин, штрафов (44%**). Ещё 41% ожидают его использования для государственных выплат, 39% — для переводов между людьми. Каждый пятый рассматривает переводы за границу с низкой комиссией, а 15% интересуются автоматическими сделками на основе смарт-контрактов.

Среди главных преимуществ цифрового рубля россияне чаще всего называли отсутствие или снижение комиссии за переводы и платежи (59%**). 40% отметили, что деньги будут храниться на платформе Банка России, а доступ к счёту можно будет получить из приложений разных банков. 27% указали на большую прозрачность государственных расходов, каждый пятый — на появление смарт-контрактов, 14% — на возможность быстрых переводов за границу.

66% россиян готовы получать зарплату в цифровых рублях, но только 16% — без всяких дополнительных условий, еще 43% при этом рассчитывают на дополнительные бонусы или выгоды, а еще 7% — если так решит работодатель или государство.

Что касается смарт-контрактов, почти половине опрошенных интересны автоматически исполняемые сделки с участием государства, около трети заинтересованы в смарт-контрактах между физлицами, а 26% — с участием бизнеса.

*Опрос проведён по заказу ВТБ в августе 2026 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

**Можно было выбрать несколько вариантов ответа.