Как оплатить авансовые платежи по упрощенной системе налогообложения, рассказали псковичам

Как и где оплачивать авансовые платежи по упрощенной системе налогообложения, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области
Управление ФНС РФ по Псковской области информирует о необходимости своевременного представления уведомления об исчисленных суммах авансовых платежей по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН за 1 квартал 2025 года.
Уведомление об исчисленных авансовых платежах по УСН подается в налоговый орган по месту учета организации или по месту жительства индивидуального предпринимателя. Срок представления уведомления по авансовому платежу за 1 квартал 2025 года установлен не позднее 25 апреля. Форма документа утверждена приказом ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.
Уведомление можно направить:
При заполнении уведомления в отношении авансовых платежей по УСН за 1 квартал 2025 года в поле «Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартал)» налогоплательщикам необходимо указать код «34/01».
Срок уплаты авансовых платежей установлен не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (п. 7 ст. 346.21 НК РФ).
Срок уплаты авансового платежа за 1 квартал 2025 года установлен не позднее 28 апреля 2025 года.
Подробную информацию о порядке заполнения и представления уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов можно найти на промостранице «Единый налоговый счет», размещенной на официальном сайте ФНС России.