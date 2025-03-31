Экономика

Как оплатить авансовые платежи по упрощенной системе налогообложения, рассказали псковичам

Как и где оплачивать авансовые платежи по упрощенной системе налогообложения, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области

Управление ФНС РФ по Псковской области информирует о необходимости своевременного представления уведомления об исчисленных суммах авансовых платежей по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН за 1 квартал 2025 года.

Уведомление об исчисленных авансовых платежах по УСН подается в налоговый орган по месту учета организации или по месту жительства индивидуального предпринимателя. Срок представления уведомления по авансовому платежу за 1 квартал 2025 года установлен не позднее 25 апреля. Форма документа утверждена приказом ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.

Уведомление можно направить:

по телекоммуникационным каналам связи;

через « Личный кабинет индивидуального предпринимателя »;

»; через « Личный кабинет налогоплательщика юридического лица »;

»; на бумаге лично или по почте.

При заполнении уведомления в отношении авансовых платежей по УСН за 1 квартал 2025 года в поле «Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартал)» налогоплательщикам необходимо указать код «34/01».

Срок уплаты авансовых платежей установлен не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным периодом ( п. 7 ст. 346.21 НК РФ ).

Срок уплаты авансового платежа за 1 квартал 2025 года установлен не позднее 28 апреля 2025 года.