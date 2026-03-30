В России с 1 апреля вступают в силу новые правила оформления рассрочки

С 1 апреля вступят в силу новые правила оформления рассрочки — теперь будет нельзя завышать цены на товары, которые покупают таким способом, рассказала кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Лахтина.

«С 1 апреля <…> начинают действовать положения Закона о защите прав потребителей, в соответствии с которым продавцу запрещается устанавливать в отношении одного вида товаров, работ или услуг различные цены в зависимости от использования покупателями сервиса рассрочки, оплаты в рассрочку или через определенное время», — сказала Лахтина.

По ее словам, такие сервисы особенно популярны на маркетплейсах. Теперь продавцы фактически не смогут повышать цену, взимать дополнительные комиссии и навязывать услуги, влияющие на итоговую стоимость товара, если покупатель выбрал возможность более поздней оплаты, пишет РИА Новости.

Это правило не распространяется на участников эксперимента по исламскому банкингу и долевого строительства, так как они регулируются специальными законами.

Помимо этого, с апреля вступит в силу ограничение максимального срока беспроцентной рассрочки. Для соглашений, заключенных с 1 апреля 2026 года, он составит шесть месяцев, а с 1 апреля 2028-го — четыре.

Рассрочку смогут предоставлять только компании, сведения о которых внесены в соответствующий реестр.

Ограничат и размер неустойки за просрочку покупателем оплаты — она не будет превышать 20 процентов годовых от суммы просроченной задолженности.