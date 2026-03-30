Эксперт ИТ-холдинга Т1: Бизнес начал движение к полностью цифровым компаниям

Отсутствие на рынке достаточного числа экспертов, которые могут встроить ИИ-агента в ландшафт организации, — один из барьеров для широкого внедрения технологии. Еще одно препятствие — инфраструктурное: чем «умнее» становится агентская система, тем выше требования к графическим процессорам, больше стоимость проектов и сложнее расчет окупаемости вложений. Такие факторы рисков для инноваций в сфере генеративного искусственного интеллекта назвал заместитель руководителя направления Т1 ИИ (ИТ‑холдинг Т1) Сергей Карпович.
Выступая на конференции «ИИ-банкинг-26: от инициатив к системе», он подчеркнул, что рынок уже вступил в стадию глубокой ИИ‑трансформации, а финансовый сектор стал одним из ее драйверов.
При этом, несмотря на наличие технологий проверки ответов ИИ, полностью отказаться от участия человека в ближайшее время нельзя, уверен эксперт. В критически важных процессах ответственность за принятое решение не может быть делегирована системе. В более долгосрочной перспективе Сергей Карпович прогнозирует появление практически полностью цифровых компаний, в которых значительная часть операций будет выполняться с опорой на ИИ‑сервисы.
Запуск пилотных ИИ‑сервисов в ограниченном контуре и личный пример руководителей, считает эксперт, становятся отправной точкой для масштабирования изменений. Инициировать эти изменения должна именно управленческая команда: пока топ-менеджеры не начнут использовать в ежедневной работе ассистентов и агентов, крайне сложно осознать их целесообразность для бизнеса.