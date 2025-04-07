Экономика

Количество ведущих внешнеэкономическую деятельность компаний РФ выросло на 10%

Количество российских компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), за год увеличилось на 10%, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Все больше наших клиентов выходят на международные рынки. За год число компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, выросло на 10%. В фокусе - Китай и Индия, растут объемы ВЭД с ОАЭ и Турцией, актуальны Армения и Кыргызстан», - сказал он.

По словам Ведяхина, Сбер открыл во Владивостоке первый центр компетенций по ВЭД для оперативной поддержки экспортеров и импортеров, пишет ТАСС.

«Сейчас на Дальнем Востоке запускаются масштабные инвестпроекты по развитию транспортной инфраструктуры с привлечением инвесторов из других стран, и центр в том числе поможет их реализовать. Уверен - новый формат обслуживания будет отличным помощником для любого предпринимателя, который взаимодействует с контрагентами из-за рубежа и хочет максимизировать пользу от такого партнерства», - отметил он.