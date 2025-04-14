Экономика

Стоимость золота снова обновила рекорд

Стоимость золота снова обновила рекорд, пробив планку в 3,3 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

К 08:17 мск июньское фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожали на 61,22 доллара, или на 1,89 процента относительно предыдущего закрытия — до 3301,62 доллара за тройскую унцию. Майские фьючерсы на серебро тоже росли — на 0,49 процента, до 32,455 доллара за унцию.

Спрос на золото как на надежный актив увеличивается в случае геополитической неопределенности или напряженности в мировой экономике. Но некоторые экономисты предостерегают от его покупки в условиях максимальных исторических цен.

Так, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос отметил, что сейчас покупка золота не выглядит самым привлекательным способом вложения средств на короткий и средний срок. По его словам, соотношение риска и потенциального дохода хуже, чем при инвестиции в некоторые другие активы, пишет РИА Новости.

В то же время аналитик Galaxy Futures Co в Шанхае Лучен Ван спрогнозировал в комментарии агентству Bloomberg, что в ближайшее время золото с большей вероятностью будет дорожать, нежели дешеветь.