Экономика

Региональный этап всероссийской эстафеты «Инженеры Победы» стартовал в Пскове

Региональный этап всероссийской эстафеты международного исторического проекта «Инженеры Победы» стартовал в псковском Доме молодежи сегодня, 16 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект входит в линейку мероприятий международного фестиваля молодежного научно-технического творчества «От винта!», представляющего собой глобальную коммуникационную площадку с форматом взаимодействия специалистов ведущих промышленных предприятий и технически ориентированной молодежи по обмену опытом и воплощению в жизнь технологических достижений, идей и замыслов.

Как рассказала первый заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области, куратор мероприятия Наталия Чиркова, сам фестиваль «От винта!», действующий под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, уже 20 лет способствует возрождению и становлению молодежного технологического предпринимательства в России, реализуя различные проекты в сфере промышленности, инженерии.

Одним из них и является запущенный в 2020 году единственный в своем роде международный исторический проект «Инженеры Победы», который демонстрирует достижения отечественной промышленности, ретроспективу подвига трудовых коллективов в тяжёлые годы строительства индустриального государства.

«Проект представляет собой колоссальную коммуникационную площадку в формате взаимодействия представителей ведущих специалистов ведущих промышленных предприятий и технически ориентированной молодежи. Он проходит в рамках подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы. Победа в Великой Отечественной войне и восстановление страны стало возможным благодаря инженерам, ученым, конструкторам, трудовым коллективам, поколению победителей», — отметила Наталия Чиркова.

Данное мероприятие на текущий момент проходит во всех субъектах Российской Федерации в формате всероссийской эстафеты.

На мероприятии присутствуют специалисты и студенты Псковского государственного университета и колледжа, представители старейших промышленных предприятий города Пскова и представители органов исполнительной власти Псковской области.

Спикерами на мероприятии выступили:

Анатолий Филимонов — профессор кафедры отечественной и всеобщей истории Псковского государственного университета, кандидат исторических наук. Ольга Моисеева — заместитель главного инженера по новым проектам публичного акционерного общества «Завод «АВАР». Николай Платонов — заместитель генерального директора акционерного общества «Псковский завод АТС-Т». Ирина Ершова — ведущий менеджер коммерческого отдела закрытого акционерного общества «Псковская швейная фабрика «Славянка».

В рамках мероприятия участникам рассказали о Псковской области ХХ века, в период индустриализации до начала Великой Отечественной войны, представили историю крупнейших инженерных предприятий в регионе.