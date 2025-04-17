Экономика

Псковская пивоварня «Савицкий» получила медали конкурса «Росглавпиво»

Церемония награждения победителей восьмого международного конкурса пивоваренной продукции «Росглавпиво» состоялась 16 апреля. Ее провел руководитель Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Игорь Алёшин. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Савицкий и сыновья», заслуженные награды в этот день получила и псковская пивоварня.

В ходе двухдневной дегустации, состоявшейся 29 и 30 января в комплексе зданий Российского биотехнологического университета, международное жюри в составе 42 экспертов произвело оценку 449 образцов пивоваренной продукции от 155 отечественных и зарубежных компаний.

На церемонии в Росалкогольтабакконтроле состоялось награждение победителей в трех номинациях: «Двойное золотое», «Золотой стандарт» и «Выбор потребителя». Памятные награды были вручены представителям производителей пивоваренной продукции из Ставропольского и Алтайского края и Псковской области.

В категории «Золотой стандарт» пивоварня «Савицкий» получила золотую медаль. Помимо этого, в категориях, оценивающих конкретные марки, псковский производитель также показал отличные результаты: одна золотая, две серебряные и одна бронзовая награды.

Напомним, псковская пивоварня «Савицкий» уже принимала участие в конкурсе. Например, в 2021 году производство представило на конкурс семь образцов, четыре из которых отметили призовыми местами. Наивысшую оценку тогда получил «Премиум пилс».

В 2023 году псковская пивоварня «Савицкий» получила пять медалей по итогу международного конкурса пивоваренной продукции «Росглавпиво».