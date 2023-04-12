Общество

Пивоварня «Савицкий» получила пять медалей на международном конкурсе «Росглавпиво»

Напитки псковской пивоварни «Савицкий» получили пять медалей по итогу международного конкурса пивоваренной продукции «Росглавпиво». Об участии в конкурсе на производстве корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказал известный псковский промышленник, общественный деятель Игорь Савицкий.

«Этот конкурс – Росглавпиво – как бы главный в России, но участие в нем принимают и зарубежные пивоварни, в том числе германские и чешские, всего по каждой номинации обычно заявляются 60-70 образцов. Комиссия пробует напитки вслепую», - рассказал о конкурсе Игорь Савицкий.

Псковская пивоварня «Савицкий» уже принимала участие в конкурсе. Например, в 2021 году производство представило на конкурс семь образцов, четыре из которых отметили призовыми местами. Наивысшую оценку тогда получил «Премиум пилс».

Какие напитки отправятся на оценку конкурсной комиссии, по словам Игоря Савицкого, выбирают, исходя из массовости производства, популярности продукта.

В этом году пивоварня «Савицкий» отправила на конкурс двенадцать образцов, из них медалями отметили пять. В том числе пивоварня получила одну золотую награду, две серебряных и две «бронзы». В частности, второе место на конкурсе отдали квасу «Савицкий».

Теперь результат будет отражен в виде изображения присвоенных медалей на этикетке, они дополнят ряд ранее полученных наград. Помимо этого, все медали пивоварни «Савицкий» можно увидеть на стеллаже в баре при производстве «Старый лис», он находится на улице Индустриальной, 9/1 в Пскове.

В дальнейших планах пивоварни – участие в Международном пивном форуме в Сочи, где производитель также надеется получить награды. «Медали мы получаем регулярно, не было ни одного конкурса, чтобы участвовали и не получили», - рассказали об успехах пивоварни Игорь Савицкий.

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Отметим, всего на пивоварне «Савицкий» производят порядка 15 напитков, включая квас и воду. Недавно производство получило сертификат на выпуск медовухи, ее уже готовят, но на полках магазинов напиток появится примерно в течение двух недель.

«Медовуха полностью натуральная, используем пушкиногорский мед. Никаких добавок в ней нет, добавляем немного хмеля, чтобы появилась небольшая горечь», - поделился секретами производства Игорь Савицкий.

Добавим, конкурс «Росглавпиво» проходит при поддержке и с участием представителей руководящего состава министерства сельского хозяйства РФ и Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Образцы оценивает компетентное международное экспертное жюри, состоящее из профессионалов отрасли пивоварения России, Беларуси, Казахстана, Армении, Германии, Чехии, Дании, Бельгии, Польши, Финляндии, Швейцарии, Италии и США.