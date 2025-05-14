Экономика

«В фокусе»: Как «Деловая Россия» отстаивает интересы бизнес-сообщества? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «В фокусе», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 мая. Гость студии - председатель совета директоров ПАО «Авар», руководитель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников.

Накануне состоялся XX съезд «Деловой России». Это событие объединило членов координационного и генерального советов «Деловой России», предпринимателей из 89 региональных отделений, представителей правительства и руководства Центробанка. В центре внимания были ключевые вопросы сбалансированного развития экономики страны в условиях структурной трансформации. В обсуждении принял участие президент России Владимир Путин.

Ведущий Константин Калиниченко обсудил с Дмитрием Мельниковым основные тезисы съезда и ключевые итоги деятельности псковского отделения «Деловой России».