Экономика

День нейросетевого предпринимателя

Сбер собрал предпринимателей Пскова на форум по искусственному интеллекту. В этот день псковичи узнали, что такое промт, каким образом с помощью нейросети проанализировать целевую аудиторию или спрогнозировать кассовый разрыв и как превратить виртуального помощника в личного юриста и даже психолога. Заодно попытались найти баланс между человеческим и созданным человеком. Подробности у обозревателя Псковской Ленты Новостей Юлии Магеры, финал репортажа которой дописала нейросеть.

На подступах

«Какой сегодня день?» - спросил ведущий.

«День предпринимателя!» - грянула в ответ аудитория.

В Пскове дата 26 мая стала для предпринимателей еще и днем погружения в реальность искусственного интеллекта. Представители микро- и малого бизнеса собрались в центральном офисе Сбера на Октябрьском проспекте, чтобы научить друг друга, как использовать нейросети в своем деле.

Таким форум увидела нейросеть GigaChat от Сбера, когда мы попросили создать иллюстрацию к репортажу.

«Интересно, как искусственный интеллект можно связать с нашим производственным циклом, - зачем пришла, рассказала перед началом форума Юлия Каплина, руководитель организации, выпускающей мясные полуфабрикаты. – Может быть, AI поможет в плане разработки каких-то новых продуктов или в оптимизации документооборота. Пока на нашем производстве никаких элементов нейросетей нет, вот, пытаюсь понять, как подступиться, в тему еще не погружена абсолютно».

Вряд ли она и остальные участники форума думали так же в конце дня, насыщенного конкретными кейсами из практики и дельными советами по использованию AI-технологий — погружение в тему состоялось тотальное.

«Вы своей кожей ощутили на себе эту необычную и порой даже опасную профессию предпринимателя, - начиная работу конференции, сказал Владимир Компаниец, управляющий Псковским отделением Сбера. - Сегодня мы можем с гордостью поздравить друг друга. На форуме вы получите ключ к практическому применению искусственного интеллекта. Самое ценное, что сегодня своим опытом будут делиться наши коллеги-предприниматели из Псковской области. Очень надеюсь, что каждый из вас что-то полезное и ценное вынесет для своего бизнеса, потому что от эффективности каждого из нас зависит экономика страны».

На всех этапах организации форума Владимир Компаниец принимал «непосредственное глубочайшее участие в обсуждении повестки», об этом аудитории рассказал зампредседателя регионального отделения «Опоры России» Сергей Пакреев. А управляющий Сбера поделился новостью: в этот же день на первом этаже после глобального ремонта обновился клиентский офис, Владимир Компаниец пообещал после конференции провести по нему экскурсию и рассказать, какие AI-инструменты уже применяет один из системообразующих банков. После ремонта изменился даже фонтан с золотой рыбкой, а собравшимся на втором этаже предпринимателям предстояло узнать, как исполнять желания с помощью нейросетей, получая целый бассейн выгоды.

Начальник управления цифрового развития правительства Псковской области Виталий Рахманов заявил, что человечество стоит на пороге революции – технологической, конечно. Он сравнил появление нейросетей с началом эры электричества. Такое сравнение не единожды прозвучит от разных спикеров. Как и сопоставление поколений на модели собственных детей. Например, у четырехлетней дочки Виталия Рахманова общение с голосовым помощником протекает без отторжения, то есть встает уже на ноги поколение, для которого использование нейросетей будет естественным делом. Нынешним взрослым только и остается, что не отстать. Виталий Рахманов поделился инсайдерской информацией о том, как искусственный интеллект применяют на самом высоком уровне: для отчета губернатора, который прозвучит в стенах областного Собрания 29 мая, материалы презентации составляла нейросеть. Хотя текст готовили все еще люди.

«У искусственного интеллекта нет души, а мы работаем с людьми», - напомнила директор центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова.

Тема баланса между человеческим и компьютерным красной нитью прошивала выступления всех выходящих к микрофону, звучала в вопросах из зала. Высказывались даже опасения, не мчимся ли мы быстрее поезда в будущее, которое никому не понравится?

А пока разбирались с настоящим.

Мы, люди

«Будем говорить не про то, как рисовать котиков», - настроил аудиторию на серьезный лад директор управления Сбера по цифровому развитию Александр Матвеев.

Он рассказал, как Сбер создал для одной из компаний нейросетевого ассистента – суперпрокаченного продавца, работающего с внутренним каталогом на 70 тысяч позиций. Он упрощает работу сотрудникам колл-центра с собственной базой, почти мгновенно вынимая из нее позиции, допустим, по списку для ремонта детской комнаты, анализирует складские остатки. Такого мощного ассистента пока под силу сконструировать только технологическому гиганту, а вот малым предпринимателям Александр Матвеев посоветовал создавать собственных нейросетевых агентов под небольшие задачи. Специалист заявил, что настроить своего помощника человек без навыков программирования сможет дня за два.

«Как отец семилетней дочери, я задаюсь теми же вопросами, - ответил он на опасения из зала, не ведет ли тотальное внедрение искусственного интеллекта к деградации интеллекта естественного. – Как сохранить человечность? Нужен баланс. Я стараюсь создавать таких ассистентов, которые помогают развиваться. Например, с одним из них дочка может обсуждать прочитанные книги».

Общество видит в нейросетях не меньше, чем Терминатора, но пока выходит только Миньон. Таким мнением поделился Дмитрий Зубцов, руководитель Академии технологии данных и кибербезопасности СберУниверситета. Он напомнил, что в России в 2019 году была принята национальная стратегия развития искусственного интеллекта, то есть государство ждет, что в каждом вузе и в каждом органе власти перестроят работу с учетом использования нового инструмента. Одним из них является созданный в Сбере цифровой помощник Истра — аватар нейросети с прикрученным человеческим лицом.

«Все-таки человеку пока привычнее общаться с человеком, пусть и не настоящим», - констатировал Дмитрий Зубцов.

Нет ли риска при использовании нейросетей для технологического суверенитета страны? Все-таки самые популярные варианты искусственно интеллекта разработаны за рубежом, это американский ChatGPT и китайский DeepSeec.

Спикеры несколько раз повторили мысль, что паспортные и прочие персональные данные, чувствительную для бизнеса информацию, лучше нейросети не передавать.

«Технология формирует большие вызовы. Что помешает AI реализовать сценарии, описанные в фантастических фильма? Только мы, люди», - считает Андрей Латышев, директор новгородской «Школы 21».

Он привел четыре «золотых навыка», которые будут определять востребованность человека на рынке труда в эпоху нейросетей, то есть уже на горизонте 10-15 лет. Это умение быстро учиться сложному, используя технологии. Коммуницировать с людьми разных культур. Ставить долгосрочные цели и нести ответственность за их выполнение. Умело оперировать собственным временем.

Промт решает

Дальше перешли непосредственно к практике. Чем же для бизнесменов может быть полезен искусственный интеллект? В первую очередь, разгрузить от рутиных задач, забирающих бесценное время. Игорь Лубягин из псковского Кванториума рассказал, что можно настроить цифровых ассистентов, которые будут решать эти задачи в автоматическом режиме. Например, раз в день присылать выборку новостей по конкретной теме — и вот уже не надо скроллить всю ленту. Или каждое утро присылать уведомление, что собственный сайт работает корректно, за ночь не лег. Или проводить анализ конкурентов, отслеживать их ценовую политику, скидки и акции. Спикер посоветовал под каждую задачу создавать одного агента, так будет эффективнее.

Для тех, кто еще сомневается, использовать ли нейросети в своем бизнесе (правда, в зале вряд ли такие нашлись), псковский предприниматель Антон Москвитин (он проводит нейрофотосессии и восстанавливает с помощью искуственного интеллекта фотографии из семейных альбомов) привел десяток контраргументов. Непонятно, как пользоваться? Есть риск ошибки? Самые крутые функции доступны только после оплаты?

«На жизнь вообще нет инструкций, - заявил бизнесмен, - люди тоже ошибаются и стоят дорого».

Адаптируйся под мир с нейросетями или исчезни — такая мысль пульсировала в презентации Марата Мутигуллина из «Иннополиса». Он уверен, что нейросеть не заменит человека, но человек с нейросетью заменит человека без нее.

«Кто не научится применять искусственный интеллект сейчас, тот через полтора года уйдёт с рынка», - дал эксперт пугающий прогноз.

И конкретные инструкции о том, как извлекать пользу от взаимодействия с искусственным интеллектом. Например, анализировать целевую аудиторию компании, для этого Марат Мутигуллин поделился образцом промта — сообщения для нейросети, которое отличается от привычного запроса в поисковик. Сам он использует искусственный интеллект, как коуча, для постановки задач на год, расшифровывает медицинские анализы, обсуждает прочитанные книги и составляет заявления для госорганов. Все это спикер рассказывал сидя в московском аэропорту — подвело авиасообщение с Псковом. Поделился, что очень хотел попасть в город, где еще не был, вез для псковичей татарские сладости. На этот раз личная встреча не сложилась.

«Хорошо что у Сбера есть инфраструктура, которая позволяет провести трансляцию из любой точки», - современные технологии помогли связать эксперта и аудиторию.

Еще больше рабочих промтов для разных задач привела Елизавета Пантелеева, налоговый юрист, основавшая в Пскове «Центральную бухгалтерию». Она рекомендовала максимально подробно описывать для нейросети задачу. Не просто «проверь договор», а «проверь договор на риски с точки зрения клиента». Задавать для искусственному интеллекту роль: «Ты — предприниматель прошедший путь от малого бизнеса до сети с миллиард ной выручкой», «Ты — художник с мировым именем и множеством премий». И просить задавать уточняющие вопросы, если нейросеть не до конца понимает поставленную задачу.

«Если речь идёт о сделке, от которой зависит ваш бизнес, я вас умоляю: не надейтесь только на искусственный интеллект, - призвала Елизавета Пантелеева. - Он — помощник, но не юрист или бухгалтер. Выводы нужно проверять».

Зато с его помощью можно подготовить досудебную претензию, составить ответ на требование налоговой, организовать работу с персональным данными, сформировать цену своего продукта и спрогнозировать наступление кассового разрыва.

А как анализировать даже финансовые таблицы, показал Евгений Мурзанаев, сооснователь компании Gooroo.

«Мы уже используем нейросети для создания постов в соцсетях. Теперь хочется внедрить в бизнес систему обращения с заказами, основанную на искусственном интеллекте», - поделилась появившимися планами Анастасия Чугунова, которая производит мерч на заказ.

С момента окончания конференции не стихает чат в Telegram, куда были добавлены ее участники. Они обмениваются опытом взаимодействия с нейросетями (даже превращая искусственный интеллект в личного психолога) и просто контактами. Построение горизонтальных связей — приятный бонус от форума к полученным знаниям. Все-таки человеку все еще нужен человек. Или, как сказал GigaChat от Сбера, который мы попросили зафиналить репортаж: «Этот форум доказал: искусственный интеллект открывает новые горизонты для бизнеса, помогая сократить рутинные операции и высвобождать ресурсы для стратегически важных задач. Однако главная ценность любого проекта остаётся неизменной — это человек, способный творчески подойти к решению проблем и адаптироваться к новым условиям. Именно такой подход обеспечит процветание отечественному бизнесу в мире стремительно развивающихся технологий».

Юлия Магера

Фото Анны Тягуновой