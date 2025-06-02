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Экономика

Игорь Савицкий: До 2025 года в экономике все было неплохо

03.06.2025 15:18|ПсковКомментариев: 0

Спад экономики в 2025 году прогнозирует генеральный директор холдинга NPN Игорь Савицкий. Свое мнение он высказал в эфире передачи «Эхономика» на ПЛН FM (102,6 FM).

«До 2025 года все было неплохо. Был рост, связанный с военным производством, так называемый малоэффективный рост. На выходе люди с этого ничего не имеют, но рост был. В этом году неизвестно, будет ли этот рост. Надо делать разграничение. Есть сборочная промышленность, которая из китайских запчастей что-то собирает, а есть обрабатывающая, и в ней рост был 4%, в пять раз меньше. Я общаюсь со многими перерабатывающими заводами, у всех положение плохое», - сказал Игорь Савицкий.

Он отметил, что на его предприятии заказы также упали, в связи с чем оно работает в минус.

«У нас заказы упали одномоментно. Это значит, что мы работаем в убыток, - поделился бизнесмен. - Мы оптимизируем, конечно, бизнес, и если ситуация до конца года не поменяется, то закроется множество предприятий. Некоторые производства запустить заново будет невозможно». 

Пресс-портрет
Савицкий Игорь Николаевич Генеральный директор холдинга NPN
Теги: #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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