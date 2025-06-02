Экономика

Завод «Титан-Полимер» развивает межпроизводственную кооперацию с «Омским каучуком»

Завод «Титан-Полимер» активно развивает межпроизводственную кооперацию с «Омским каучуком». Предприятие закупило первую партию – 10 тонн – изопропилового спирта. Эта сделка для псковского завода стала важным шагом в повышении эффективности производства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.

Фото: «Титан-Полимер»

Изопропиловый спирт используется на «Титан-Полимере» в технологическом процессе для изготовления химического покрытия БОПЭТ пленок. Продукция «Омского каучука» отличается высоким качеством, значительно превосходящим по своим характеристикам аналогичное сырье других производителей.

«Развитие межзаводской кооперации между «Омским каучуком» и «Титан-Полимером» играет ключевую роль в оптимизации производственных процессов и укреплении партнерских отношений. Приобретение первой партии сырья позволит снизить затраты на выпуск продукции, а сотрудничество с проверенными партнерами, такими как «Омский каучук», даст возможность нашему предприятию сохранить конкурентоспособность на рынке и обеспечить растущие потребности клиентов в высококачественной продукции», - генеральный директор завода «Титан-Полимер» Павел Матыцын.

На заводе «Титан-Полимер» производятся БОПЭТ пленки толщиной от 8 до 125 мкм, в ассортименте также прозрачные БОПЭТ пленки, с коронной обработкой, химическим покрытием, металлизированные. Продукция завода применяется для изготовления пищевых, защитных, теплосберегающих, антивандальных упаковок и материалов. Благодаря своим механическим свойствам и устойчивости к внешним воздействиям эти пленки полностью удовлетворяют потребности внутреннего рынка. Максимальная проектная мощность двух производственных линий завода составляет до 72 тысяч тонн продукции в год.