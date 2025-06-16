Псковская компания вошла в топ-100 всероссийского рейтинга «Индекс дела»

Псковская компания «Фабрика рекламы Энди» вошла в топ-100 лучших малых и средних предприятий страны. Церемония награждения финалистов всероссийского рейтинга состоялась на площадке «Мой бизнес Forum 2025» в Петербурге, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.
Еще восемь представителей регионального бизнеса отмечены в топ-350 и в специальных номинациях. Среди них — ООО «ТУР. КОМАНДА», ООО «Энди», ООО «Счастливые дни», ООО «Спортнатс», ООО «Инфоком», ИП Волков Юрий Владимирович, ИП Андреева Мария Викторовна, ИП Флям Евгений Леонидович. Их включение подтверждает устойчивость и потенциал второго эшелона регионального бизнеса, отметили в правительстве.
Несколько компаний были удостоены специальных номинаций. Индивидуальный предприниматель Мария Андреева стала примером успешного бизнеса в образовании и вошла в топ-10 страны в сфере «Образование и соцсфера». В топ-10 страны в сфере «Гостеприимство и HoReCa» вошла компания Евгения Фляма.
Рейтинг «Индекс дела» отметил компании самых разных профилей, что в совокупности демонстрирует многообразие предпринимательского ландшафта Псковской области, отметили в правительстве.
Всероссийский рейтинг «Индекс дела» был запущен в ноябре 2024 года как новый инструмент поддержки предпринимателей, демонстрирующих устойчивый рост, инновационность и вклад в развитие экономики регионов. Методология рейтинга строится на подсчете пяти ключевых показателей развития МСП — роста, узнаваемости, потенциала, продаж и социальной ответственности. Каждый показатель оценивается от 0 до 100 баллов, умножается на свой вес, а итоговый список компаний выводится в алфавитном порядке. Такой метод дает объективную и комплексную картину устойчивости бизнеса. Программа поддержки реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».