Развитию аграрного образования в Псковской области окажет содействие «Иннопрактика»

Правительство Псковской области и Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» («Иннопрактика») договорились о развитии совместных проектов, направленных на развитие инновационных агробиотехнологий и аграрного образования. Соглашение подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и первый заместитель генерального директора фонда Наталья Попова в пятницу, 20 июня, на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.
Фотография: правительство Псковской области
Одним из направлений совместной работы станет реализация программы геномной селекции крупного рогатого скота молочного направления продуктивности в Псковской области. Программа позволит региону в течение нескольких лет выйти на прирост продуктивности молочной индустрии в регионе на 3–4% и получить дополнительную прибыль за счет формирования высокоэффективного молочного стада.
Также стороны договорились совместно реализовать проекты в области раннего аграрного образования. Речь идет о дальнейшем развитии системы агротехнологических классов в регионе и проведении всероссийской олимпиады по агрогенетике «Иннагрика».
«Иннопрактика» давно работает с Псковской областью по ряду инициатив, и теперь мы начинаем сотрудничество уже в сфере АПК. Регион стремится максимально использовать потенциал сельского хозяйства, и вместе мы будем работать над усилением его технологического и кадрового обеспечения», — прокомментировала Наталья Попова.