Экономика

Развитию аграрного образования в Псковской области окажет содействие «Иннопрактика»

Правительство Псковской области и Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» («Иннопрактика») договорились о развитии совместных проектов, направленных на развитие инновационных агробиотехнологий и аграрного образования. Соглашение подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и первый заместитель генерального директора фонда Наталья Попова в пятницу, 20 июня, на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фотография: правительство Псковской области

Одним из направлений совместной работы станет реализация программы геномной селекции крупного рогатого скота молочного направления продуктивности в Псковской области. Программа позволит региону в течение нескольких лет выйти на прирост продуктивности молочной индустрии в регионе на 3–4% и получить дополнительную прибыль за счет формирования высокоэффективного молочного стада.

Также стороны договорились совместно реализовать проекты в области раннего аграрного образования. Речь идет о дальнейшем развитии системы агротехнологических классов в регионе и проведении всероссийской олимпиады по агрогенетике «Иннагрика».

«Для нашей области развитие сельского хозяйства — это одно из приоритетных направлений. По результатам прошлого года индекс сельскохозяйственного производства составил 132% — это лучший результат в стране. В сотрудничестве с "Иннопрактикой" планируем удерживать пальму первенства. Благодаря президентским национальным проектам у нас появляется все больше ферм и предприятий, поэтому содействие в подготовке и сопровождении программы геномной селекции сельскохозяйственных животных в регионе будет способствовать повышению уровня производства. Важным приоритетом, безусловно, является агрообразование и увеличение числа квалифицированных кадров в сфере АПК», — отметил губернатор Михаил Ведерников.

«Иннопрактика» давно работает с Псковской областью по ряду инициатив, и теперь мы начинаем сотрудничество уже в сфере АПК. Регион стремится максимально использовать потенциал сельского хозяйства, и вместе мы будем работать над усилением его технологического и кадрового обеспечения», — прокомментировала Наталья Попова.