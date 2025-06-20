Экономика

Власти хотят поднять выплату на погашение ипотеки многодетным до 900 тысяч

В России могут вдвое поднять выплату на погашение ипотеки многодетным, рассказал на ПМЭФ-2025 глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«В Госдуму уже внесен законопроект о повышении выплат многодетным семьям на погашение ипотеки. Сейчас они могут получить 450 тыс. Пока все это предложение вроде бы поддерживают. Это хороший стимул для того, чтобы средства шли на выплату кредита. Я думаю, при рассмотрении проекта бюджета следующего года уже новая цифра появится и выплату на погашение ипотеки многодетным поднимут до 900 тыс.», — сообщил депутат.

Он добавил, что сейчас в России действует масштабная программа поддержки рождаемости, включая материнский капитал. Но демографическая ситуация требует дополнительных мер стимулирования.

«Учитывая, что президент дал поручение проработать эти инструменты, я думаю, даже осенью мы начнем рассматривать законопроекты о запуске семейных инвестиций», — отметил Анатолий Аксаков.

По его словам, программа семейных инвестиций может заработать уже в следующем году. Власти также обсуждают возможность разрешить вкладывать в нее материнский капитал. Депутат допустил, что законопроект о новом варианте использования маткапитала будет внесен уже в этом году, пишут «Известия».