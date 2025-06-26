Экономика

ООО «Ресторатор» в Псковской области требуют признать банкротом

Арбитражный суд Псковской области принял к производству заявление Федеральной налоговой службы о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Ресторатор», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе арбитражного суда.

По состоянию на июнь 2025 года компания имеет задолженность по обязательным платежам в бюджет Российской Федерации в размере 8 493 294,27 рубля.

Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 29 июля (дело №А52-2814/2025). Основным видом деятельности общества является деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов.