Экономика

Как рассчитать сумму налога на вклады, рассказали в псковском ФНС

Способы расчета суммы налога на вклады разъяснили псковские налоговики, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области.

В личных кабинетах налогоплательщиков-физических лиц размещена информация о сумме полученных в прошлом году процентных доходах от банковских вкладов. Итоговую сумму, которую необходимо уплатить, направят осенью в уведомлении вместе с имущественными налогами. Однако физические лица уже сейчас могут самостоятельно рассчитать сумму налога на доходы от банковских вкладов, а затем сверить его с начислениями налоговой службы.

НДФЛ облагается общая годовая сумма процентного дохода за минусом необлагаемой суммы. Она рассчитывается по формуле: 1 млн рублей * максимальное значение ключевой ставки Банка России из действовавших на первое число каждого месяца в календарном году.

Доходы по вкладам (остаткам на счетах) облагаются налогом на доходы физических лиц, начиная с 1 января 2021 года. Однако Федеральным законом от 26 марта 2022 года № 67-ФЗ был введен временный мораторий, и все доходы в виде процентов по вкладам, полученные в 2021 и 2022 годах, не облагались НДФЛ. Впервые данный налог начислили в 2024 году за доходы полученные в 2023.

Учитывая, что за 2024 год максимальное значение ключевой ставки составляло 21%, необлагаемый минимум за 2024 год составляет 210 тыс. рублей (1 млн рублей * 21%). Только полученный сверх этой суммы совокупный процентный доход подлежит налогообложению.

Например, в 2024 году гражданин по одному вкладу и одному накопительному счету получил доход 200 тыс. рублей. В этом случае, ему не придется платить НДФЛ с полученного дохода. Если доход составит, например, 300 тыс. рублей, то НДФЛ по ставке 13% составит 11700 рублей. Заплатить такой налог необходимо не позднее 1 декабря 2025 года.