Экономика

Средняя начисленная зарплата в Великих Луках превысила 73 тысячи рублей

Средняя номинальная начисленная заработная плата на начало июня 2025 года в Великих Луках составила 73 011 рублей, что на 23,9% превышает уровень средней номинальной начисленной заработной платы первого полугодия прошлого года, заявил глава города Великие Луки Николай Козловский в ходе своего еженедельного обращения.

Численность безработных по состоянию на первое июля 2025 года составила 44 человека. Уровень регистрируемой безработицы равен 0,09%.

«В целом за рассматриваемый период 2025 года экономическая ситуация в городе Великие Луки характеризуется относительно стабильным положением в ведущих секторах экономики. Закономерно, что рост экономических показателей, планомерное развитие города обеспечивает последовательное повышение качества жизни людей. Поддерживая высокие темпы развития города и роста экономики, мы сможем не только сохранить достигнутые успехи, но и значительно приумножить их», — заметил Николай Козловский.