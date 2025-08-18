Экономика

Уникальные темпы роста: о социально-экономическом развитии Великих Лук в первом полугодии. ЛОНГРИД

Великие Луки уверенно удерживают статус одного из крупных промышленных центров Северо-Запада России. В городе успешно функционируют множество производств, субъектов малого и среднего предпринимательства, которые занимают ведущие позиции в своих отраслях и играют важную роль в экономике региона и всей страны. Благодаря слаженной работе трудовых коллективов при поддержке со стороны властей удаётся не только увеличивать производственный потенциал, но и достигать уникальных результатов в образовательной, культурной, спортивной и других сферах жизнедеятельности.

О социально-экономическом развитии города по итогам 6 месяцев 2025 года рассказал в очередном еженедельном видеообращении глава Великих Лук Николай Козловский. Псковская Лента Новостей подготовила лонгрид с подробностями, которые свидетельствуют об устойчивом развитии важнейших отраслей и улучшении качества жизни на юге региона.