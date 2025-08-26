Экономика

Александр Козловский: Технологический прорыв возможен, если мы не сбавим темп в ближайшие годы

Особое уважение к промышленникам и коллективам предприятий выразил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», куратор регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Козловский в рамках Форума промышленности Псковской области, приуроченного к 120-летию Минпромторга России, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я рад приветствовать вас на Форуме промышленности Псковской области и хотел бы отметить, что, как сказал губернатор Михаил Юрьевич Ведерников, рост промышленности движется вверх, он выгодно отличается от общероссийского. Здесь, конечно, хотелось бы сказать, что Минпромторг России действует действительно гибко, предлагая проекты, меры поддержки промышленным, учитывая внешние риски, высокие ставки и кадровый дефицит. Госдума активно работает, чтобы поддержать инициативы, и совершенствует законодательство. Губернатор, правительство Псковской области, Госдума, Минпромторг используют все инструменты для развития нашей промышленности. Особое уважение заслуживают группы наших предприятий, руководителей и коллективов в нынешних непростых условиях. Они не только сохраняют рабочие места, но и помогают нашим бойцам, поддерживают ветеранов СВО, обучают сотрудников, снабжают экономику страны важной продукцией. Коллеги, спасибо каждому руководителю, каждому коллективу за ваш трудовой опыт», — сказал Александр Козловский.

Он отметил также роль Российского союза промышленников.

«Хотел бы отметить роль Российского союза промышленников и предпринимателей, посредством которого все проблемы, которые сегодня стоят перед промышленниками, решаются. РСПП достаточно большой, и руководство Российского союза промышленников и предпринимателей всегда находится в движении, чтобы активно продвигать позицию промышленников. Я хотел бы отметить, что сегодня предприятия Псковской области активно развиваются, конечно, не без трудностей», - добавил депутат.

Далее он остановился на проблеме кадрового дефицита и призвал всех к решению этого вопроса.

«Технологический прорыв и технологический суверенитет возможны, если мы продолжим жить тем же темпом в ближайшие годы. А для этого нашей экономике и бизнесу нужны специалисты. Я очень рад, что здесь сегодня руководители учебных заведений. Коллеги, вы сейчас на самом острие проблемы, но мы работаем с директорами предприятий, встречаемся с вами, стремимся влиять на государственную политику по подготовке кадров. Я понимаю, что быстро нам не перестроить систему, но мы активно над этим работаем. Правительство работает очень интенсивно. Есть передовая инженерная школа, технопарк "Электрополис", региональный оперативный фонд "Сколково" работает с молодежью и стартапами в нашем регионе. Мне кажется, мы можем усилить в этом направлении координацию. В ближайшее время мы проведем съезд регионального РСПП и хотим вынести проблему насыщения кадров на нашем предприятии на первый план. Мы можем выйти с этой инициативой в Государственную Думу, в Совет Федерации, в профильные министерства. И здесь, конечно, необходима ваша поддержка. В завершение своего приветствия отмечу, что по итогам сегодняшнего форума мы можем со всеми коллегами отрабатывать с каждым институтом по совершенствованию законодательства. Желаю всем нам благотворной работы, конструктивных дискуссий и новых достижений», - заключил Александр Козловский.