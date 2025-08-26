Экономика

Александр Козловский: Охлаждая экономику, главное — ее не заморозить

Охлаждая экономику, главное — ее не заморозить, заявил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», куратор регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Деятельность Российского союза промышленников и предпринимателей подразумевает в первую очередь отстаивание интересов. Это общественная организация, которая объединяет работодателей, организации, коллективы. Потому что за каждой организацией, за каждым предприятием стоят коллективы, их семьи. РСПП – это отстаивание их интересов», — сказал Александр Козловский.

Он согласился с вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергеем Мытенковым, что одной из основных задач РСПП на данный момент времени является борьба с ключевой ставкой Центробанка.

«Развитие экономики, развитие производственных предприятий, развитие отраслей — это такой маховик, который необходимо запустить. На сегодняшний день мы этот маховик восстанавливаем. Он еще крутится, но уже не так быстро, не так мощно. И я опасаюсь того, что этот маховик остановится совсем, потому что потом запустить его заново будет требовать сверх усилия. Конкурентоспособность наших предприятий, какую бы мы отрасль не взяли, снижается. Мы вроде ставим задачи по выходу на экспорт, на внешние рынки, но как мы будем выходить на внешние рынки, если у нас нет современных технологий? Здесь и проходит грань: как охладить экономику, но ее не заморозить», — добавил куратор регионального отделения Союза машиностроителей России.

По мнению Александра Козловского, пора давать возможность предприятиям инвестировать и необходимо заниматься внутренним протекционизмом наших предприятий и поддерживать их, дать возможность предприятиям набрать производственные мощности.

«Мы заметно отстаем от ведущих держав по той продукции и товарам, которые мы производим. Да, мы много чего достигли за последнее время, но, к сожалению, мы много чего еще не выпускаем и во многом зависим от зарубежных поставок», — заключил гость студии.

Напомним, вчера в Пскове состоялся Форум промышленности Псковской области, приуроченный к 120-летию Минпромторга России. Александр Козловский и Сергей Мытенков выступали на нем в качестве спикеров.