Экономика

Вице-президент РСПП: Одна из главных наших задач — «победить» ЦБ и добиться снижения ключевой ставки

Одна из главных задач Российского союза промышленников и предпринимателей — «победить» Центробанк и добиться снижения ключевой ставки, заявил вице-президент РСПП Сергей Мытенков в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Для нас главные вызовы — это текущая ситуация. Нам всем нужно стабилизировать экономику, нам всем нужно добиться эффективного производства, нам всем нужно решить кадровый вопрос. И об этом идет постоянный диалог с правительством, с Государственной Думой. Я хочу отметить, что с момента начала пандемии мы имеем очень тесный контакт с правительством. Мы считали, что порядка 80% всех инициатив, которые отправляет РСПП в правительство, находят отклик. Проблема решается, но проблем, к сожалению, много», — сказал Сергей Мытенков.

Он также отметил, что РСПП регулярно поднимает вопрос о необходимости снижения ключевой ставки.

«Я считаю, это жизненно необходимо, и, конечно, без этой финансовой кровеносной системы для бизнеса мы не сможем выстроить экономику, мы не сможем добиться роста, который нам так необходим. Ведь если вспомнить начало 90-х годов, мы жили в жуткой инфляции, и бизнес выживал. Бизнес находил возможность развиваться, расти, модернизироваться. Мы понимаем, что у Центробанка свои задачи. Тем не менее нам нужно сохранить бизнес, нам нужно не допустить массового банкротства, нам нужно, чтобы предприятия росли, развивались, чтобы выплачивать своевременно заработные платы. Конечно, это сейчас номер один проблема РСПП, которую мы в постоянном диалоге бизнеса и власти стараемся решать», — уточнил вице-президент Российского союза промышленников.

Он добавил, что РСПП одним из первых добился в декабре снижения ключевой ставки. Это было на встрече с президентом, где глава РСПП Александр Шохин взял на себя ответственность и заявил о том, что необходимо снижать ключевую ставку.

«Недавно еще было одно снижение, но этого все равно недостаточно, все равно деньги достаточно дорогие. Поэтому главная наша задача сегодня — это победить, в хорошем смысле этого слова, Центробанк, добиться снижения ключевой ставки. Как правильно сказал Александр Николаевич Козловский (депутат Госдумы - ред.), это поможет увидеть результаты развития бизнеса. Для нас важно, чтобы бизнес рос, развивался, чтобы мы ставили перед собой новые амбициозные задачи. Нам нужно много что менять, нам нужно много что модифицировать, модернизировать», — заключил Сергей Мытенков.