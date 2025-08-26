Экономика

Все стратегически важные продукты и станки Россия должна научиться производить у себя — Александр Козловский

Все стратегически важные продукты и станки для производства Россия должна научиться производить у себя, заявил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», куратор регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас делегация федерального РСПП бывает достаточно часто. Александр Николаевич Шохин тоже не раз бывал в Пскове, проводил здесь мероприятия, в том числе в моем родном городе Великие Луки, и всегда это давало импульс к развитию, к внедрению и использованию новых инструментов поддержки. Самое главное, что в этот момент происходит обмен мнениями. То есть это такой региональный срез. Очень приятно, что Сергей Сергеевич Мытенков (вице-президент РСПП) побывал на Форуме промышленности Псковской области, нашел возможность не просто посетить мероприятия, а еще и производственные площадки, пообщаться непосредственно с руководителями предприятий», — сказал Александр Козловский.

Он отметил, что такие встречи, как Форум промышленности Псковской области, дают возможность пообщаться, обменяться мнениями и обозначить те проблемы и сложности, с которыми сталкиваются производители.

«Заслушали представителя Центробанка по Северо-Западу. У них есть свое мнение. Я все-таки, как в прошлом промышленник, слежу за развитием производственных предприятий и вижу, что развитие экономики очень зависит именно от реального сектора. Реальный сектор может развиваться, когда есть свободные деньги, когда есть инвестиции, когда развиваются другие предприятия, когда реализуются большие структурные проекты в стране, тогда происходит полная загрузка предприятий», — добавил куратор регионального отделения Союза машиностроителей России.

Он напомнил, что сейчас многие предприятия переходят на сокращенный рабочий день и сокращенную рабочую неделю, что может свидетельствовать о невозможности работать с полной загрузкой и развиваться.

«Что касается программы импортозамещения, конечно, производить абсолютно все в одной стране невозможно, потому что столько товаров производится во всем мире, что было бы нецелесообразно производить это в одной стране. Но то, что для нас стратегически важно, что касается нашей безопасности, конечно, мы должны научиться производить у себя. Может быть, все станки мы не можем производить, но основные станки мы должны научиться заново производить, потому что мы их умели производить. Но, к сожалению, эти компетенции утратили. Наработать их заново быстро, наверное, не получится. Не хватает компетенций, но и они из воздуха не появятся. Это постоянная работа, это постоянное изучение», — уточнил Александр Козловский.

На сегодняшний день темпы промышленного роста в нашем регионе выше, чем в целом по России, и являются одними из самых высоких по Северо-Западу, сообщалось на Форуме промышленности Псковской области.

«Это достижение правительства, достижение губернатора, это достижение наших промышленных предприятий, их руководителей и коллективов, которые трудятся на этих предприятиях. Очень важно сохранить эти темпы роста, чтобы предприятия окрепли, чтобы они становились на ноги и действительно конкурировали не только внутри региона, но и превращались в федеральные структуры, федеральные предприятия, которые торговали бы своей продукцией по всем регионам», – заключил куратор регионального отделения Союза машиностроителей России.