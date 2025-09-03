Экономика

Новые нюансы прохождения процедуры банкротства раскрыли псковичам

О новых нюансах при прохождении процедуры банкротства рассказала арбитражная управляющая Ульяна Михайлова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«В начале судебного разбирательства меня суд обязывает представить акт осмотра с фотоотчетом жилого помещения, это выросло из того, что у финансовых управляющих есть обязанность провести инвентаризацию имущества и составить акт - это опись. Акт осмотра мобильного телефона с фотофиксацией, акт осмотра транспортного средства с фотофиксацией. Это нюансы, которые прямо прописываются в определении суда при ведении процедуры, причем суд устанавливает жесткие требования», - сказала Ульяна Михайлова.

Арбитражная управляющая отметила, что это новые аспекты, которые отличают процедуру банкротства от того, что было раньше.

«Банкротство и точка» - это программа, в которой эксперты-практики раскрывают радиослушателям разные аспекты банкротства, делятся личным опытом, рассматривают частные случаи, рассказывают об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.