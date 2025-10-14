Экономика

Более девяти тысяч жителей Псковской области в 2025 году уплатят налог на доходы от банковских вкладов

На территории Псковской области налог с процентов по банковским вкладам по итогам 2024 года предстоит уплатить более девяти тысячам налогоплательщиков, которым налоговым органом начислено свыше 370 млн рублей налога, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области.

Декларировать процентный доход по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках не нужно. Исчисляют НДФЛ с процентов налоговые органы на основании сведений, полученных от банков. Сумма налога включается в налоговое уведомление (вместе с имущественными налогами). Срок уплаты НДФЛ за 2024 год - не позднее 1 декабря 2025 года.

В управлении напомнили, налогом облагается не сам депозит, а только начисленные на него проценты, сумма которых превышает необлагаемый минимум, который рассчитывается как произведение 1 млн рублей и максимальной ключевой ставки Банка России, действующей на первое число каждого месяца в течение календарного года. В 2024 году максимальная ключевая ставка составляла 21%.

Таким образом, налогом будет облагаться только сумма процентов по всем вкладам гражданина за 2024 год, которая превышает 210 тысяч рублей. Физические лица будут платить 13% при годовом доходе до 2,4 млн рублей, а с суммы свыше этого порога - 15% (без дальнейшего увеличения). Если у вкладчика имеется одновременно несколько открытых счетов в банках, то процентные доходы таких вкладов суммируются.

Например, общий доход по вкладам за 2024 год составил 270 тысяч рублей. Это на 60 тысяч рублей больше необлагаемой суммы (210 тысяч рублей). Налог нужно будет заплатить с 60 тысяч рублей. Сумма налога составит 7800 рублей (60 тысяч рублей × 13%).

Под налогообложение не попадают доходы с эскроу-счетов и вкладов в российской валюте, процентная ставка по которым не превышает 1% в течение всего года. Доходы, полученные в иностранной валюте в виде процентов, пересчитываются в рубли по официальному курсу ЦБ РФ на дату фактического получения дохода.

Рассчитать налог в режиме онлайн с разных видов доходов физического лица поможет сервис ФНС России «Калькулятор НДФЛ».