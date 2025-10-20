Экономика

«ЗЭТО» представил успешный проект импортозамещения на федеральной энергетической конференции

Великолукский завод электротехнического оборудования совместно с АО «Объединенная энергетическая компания» (АО «ОЭК») представил на федеральной конференции «Территория энергетического диалога» практический результат их стратегического партнерства. Речь идет об успешном проекте по интеграции ячейки КРУЭ 220 кВ отечественного производства в существующую энергоинфраструктуру подстанции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ЗАО «ЗЭТО».

Фото: пресс-служба ЗАО «ЗЭТО»

Ключевой элемент проекта — пристыковка ячейки КРУЭ производства «ЗЭТО-Газовые технологии» к КРУЭ компании «Сименс».

Данный кейс был анонсирован в рамках сессии «Новые горизонты: как импортозамещение трансформирует рынок электротехнического оборудования», открывшей мероприятие. Проект наглядно демонстрирует возможность эффективной замены критически важных компонентов энергосистемы российскими аналогами, что соответствует стратегическим задачам по обеспечению технологического суверенитета и энергобезопасности страны.

Стратегическое партнерство между АО «ОЭК» и «ЗЭТО» было закреплено летом этого года соглашением, подписанным на X международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей». Документ предусматривает совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), направленные на внедрение инновационных решений в электроэнергетике, включая цифровизацию объектов и развитие импортонезависимых технологий.