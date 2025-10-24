Псковичам напомнили об изменении реквизита «Наименование банка получателя» для уплаты налогов

Наименование подразделения Банка России, осуществляющего функции расчетного и кассового обслуживания, изменилось, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области.
С 27 октября в распоряжениях о переводе денежных средств и документах необходимо указывать актуальное наименование подразделения Банка России: ОКЦ № 7 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу //УФК по Тульской области, г. Тула.
Остальные реквизиты платежного документа при перечислении налоговых платежей остались прежними.
Для корректного перечисления налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджетную систему РФ, администрируемых налоговыми органами, следует использовать следующие реквизиты:
Актуальные реквизиты для осуществления платежей, администрируемых налоговыми органами, можно получить на официальном сайте ФНС России в разделе «Реквизиты для заполнения отчетности».