Экономика

Псковичам напомнили об изменении реквизита «Наименование банка получателя» для уплаты налогов

Наименование подразделения Банка России, осуществляющего функции расчетного и кассового обслуживания, изменилось, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области.

С 27 октября в распоряжениях о переводе денежных средств и документах необходимо указывать актуальное наименование подразделения Банка России: ОКЦ № 7 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу //УФК по Тульской области, г. Тула.

Остальные реквизиты платежного документа при перечислении налоговых платежей остались прежними.

Для корректного перечисления налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджетную систему РФ, администрируемых налоговыми органами, следует использовать следующие реквизиты:

получатель: Казначейство России (ФНС России);

ИНН получателя: 7727406020;

КПП получателя: 770801001;

наименование банка получателя: ОКЦ № 7 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу //УФК по Тульской области, г. Тула;

БИК банка получателя: 017003983;

номер счета банка получателя: 40102810445370000059;

номер казначейского счета получателя: 03100643000000018500.

Актуальные реквизиты для осуществления платежей, администрируемых налоговыми органами, можно получить на официальном сайте ФНС России в разделе «Реквизиты для заполнения отчетности».