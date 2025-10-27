Псковcкая обл.
ещё Экономика 27.10.2025 15:470 Годовая инфляция в Псковской области ускорилась и превысила 9% 27.10.2025 16:350 Смартфоны и телевизоры подешевели в Псковской области в сентябре 27.10.2025 15:470 Годовая инфляция в Псковской области ускорилась и превысила 9% 27.10.2025 15:310 На границе с Беларусью в Псковской области пресекли незаконный ввоз колбасы 27.10.2025 14:380 Псковичам напомнили об изменении реквизита «Наименование банка получателя» для уплаты налогов 27.10.2025 12:390 Александр Козловский рассказал, каким будет бюджет России в 2026 году
 
 
 
Экономика

Годовая инфляция в Псковской области ускорилась и превысила 9%

27.10.2025 15:47|ПсковКомментариев: 0

Цены в Псковской области в сентябре, по данным Росстата, выросли на 0,61% к августу. Годовая инфляция ускорилась и составила 9,05%. Это выше, чем в целом по стране (7,98%), сообщили Псковской Ленте Новостей в Центробанке.

Инфографика: Центробанк

Значительнее всего в сентябре и в целом за год подорожали услуги. Цены на продукты и непродовольственные товары в сентябре также повысились. При этом годовой темп прироста цен на непродовольственные товары был ниже инфляции в регионе, а на продовольствие – немного выше.

С исключением сезонности цены в сентябре выросли сильнее, чем в августе. Одна из основных причин – рост затрат, который производители продовольствия и поставщики услуг продолжали переносить в цены.

Годовая инфляция в России продолжила снижаться. Но это все еще высокая инфляция. Чтобы цены росли медленнее, Банк России продолжит длительное время поддерживать высокие процентные ставки в экономике, воздействуя на кредитование и спрос. С учетом этого в 2026 году инфляция снизится до 4-5% и стабилизируется на уровне 4% в дальнейшем.

Напомним, Совет директоров Банка России 24 октября принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,5% годовых. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Доверяете ли вы судебной системе?
В опросе приняло участие 12 человек
