Экономика

Годовая инфляция в Псковской области ускорилась и превысила 9%

Цены в Псковской области в сентябре, по данным Росстата, выросли на 0,61% к августу. Годовая инфляция ускорилась и составила 9,05%. Это выше, чем в целом по стране (7,98%), сообщили Псковской Ленте Новостей в Центробанке.

Инфографика: Центробанк

Значительнее всего в сентябре и в целом за год подорожали услуги. Цены на продукты и непродовольственные товары в сентябре также повысились. При этом годовой темп прироста цен на непродовольственные товары был ниже инфляции в регионе, а на продовольствие – немного выше.

С исключением сезонности цены в сентябре выросли сильнее, чем в августе. Одна из основных причин – рост затрат, который производители продовольствия и поставщики услуг продолжали переносить в цены.

Годовая инфляция в России продолжила снижаться. Но это все еще высокая инфляция. Чтобы цены росли медленнее, Банк России продолжит длительное время поддерживать высокие процентные ставки в экономике, воздействуя на кредитование и спрос. С учетом этого в 2026 году инфляция снизится до 4-5% и стабилизируется на уровне 4% в дальнейшем.

Напомним, Совет директоров Банка России 24 октября принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,5% годовых.