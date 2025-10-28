Экономика

В 2025 году в Псковской области сумма начисленных имущественных налогов выросла на 9%

В 2025 году налоговые органы Псковской области начислили имущественных налогов физических лиц в сумме 1,4 миллиарда рублей, что на 114 млн рублей или на 9% превышает сумму начисленных налогов в 2024 году. Об этом в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» рассказал заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Салтыков.

«Поступления имущественных налогов физических лиц за 10 месяцев 2025 года составили 623 миллионов рублей», - отметил Алексей Салтыков.

По состоянию на 1 октября сумма задолженности по имущественным налогам физических лиц составила 258,3 млн рублей. С начала года обеспечено снижение задолженности по имущественным налогам на 164,3 млн рублей.

Уплатить исчисленные имущественные налоги за 2024 год гражданам необходимо в срок не позднее 1 декабря 2025 года.