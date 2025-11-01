Псковcкая обл.
Экономика

Вынесено решение по встречным искам о поставке штор для «Двора Подзноева»

06.11.2025 14:47|ПсковКомментариев: 0

Суд взыскал с ООО «Севзапинвест» в пользу ООО «Евростудия» задолженность в размере 207 762 рублей, а также судебные издержки, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области. 

Изображения: сайт ООО «Севзапинвест», создано с помощью нейросети

Между сторонами заключен договор поставки карнизов и текстильных изделий, также поставщик обязался осуществить их установку в ресторанно-гостиничном комплексе «Двор Подзноева». Цена договора составила 724 450 рублей. 

ООО «Евростудия» поставило карнизы и текстильные изделия, а также выполнило работы по развеске штор. После завершения работ в ходе визуального осмотра ООО «Севзапинвест» обнаружило недочеты, в том числе: криво пошиты «подзоры»; из-за тяжести материала шторы слетают и не держатся на карнизе, насквозь прошито саше, создается впечатление затяжки; после переделки штор при натяжении собирается тюль и т. д.

Стороны не смогли урегулировать спор в досудебном порядке, в связи с чем ООО «Евростудия» обратилось в суд с иском о взыскании суммы основного долга и неустойки, в свою очередь ООО «Севзапинвест» обратилось с встречным иском о взыскании неустойки за нарушение срока передачи товара и суммы долга за непоставленный товар.

Суд назначил судебную экспертизу и пришел к выводу об отсутствии наличия существенных и неустранимых недостатков. Кроме того, поставщик самостоятельно уменьшил заявленную к взысканию сумму основного долга на среднерыночную стоимость устранения выявленных экспертом недостатков.

Суд удовлетворил требования ООО «Евростудия» о взыскании основного долга и неустойки, а также удовлетворил частично встречные требования ООО «Севзапинвест» о взыскании неустойки за просрочки поставки товара до момента устранения недочетов, отказав во взыскании долга за товар.

Источник: Псковская Лента Новостей
