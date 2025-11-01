Экономика

«Банкротство и точка»: Освобождение от обязательств и отказ в освобождении от долгов. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Банкротство и точка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 6 ноября.

Арбитражный управляющий Ульяна Михайлова раскрывает радиослушателям разные аспекты банкротства, делится личным опытом, рассматривает частные случаи, рассказывает об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.

На этот раз эксперт раскрыла все нюансы, связанные с освобождением от обязательств при банкротстве и с отказом в освобождении от долгов. Ведущий - Константин Калиниченко.