Экономика

Налоговые льготы для псковских семей с детьми-инвалидами станут предоставлять беззаявительно

Изменения в закон «О льготах по налогу на имущество организаций, транспортному налогу и пониженной налоговой ставке налога на прибыль организаций в Псковской области» обсудили депутаты Псковского областного Собрания в рамках заседания комитета по труду и социальной политике 19 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ранее льготы предоставлялись данной категории налогоплательщиков в случае, если среднедушевой доход семьи за налоговый период не превышал величину прожиточного минимума на душу населения, установленную на соответствующий налоговый период в Псковской области. Проектом закона предлагается предоставлять, начиная с налогового периода 2025 года, налоговые льготы семьям, являющимся малообеспеченными, в беззаявительном порядке.

В связи с этим малообеспеченным семьям с ребенком-инвалидом и многодетным семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума, устанавливаемую в Псковской области, не потребуется получать дополнительные справки для подтверждения права на получение налоговых льгот.

Основанием для получения налоговых льгот для семей с детьми-инвалидами будет признание семьи малоимущей в соответствии с законом Псковской области от 17.01.2005 № 413-ОЗ «О государственной социальной помощи в Псковской области», а для многодетных семей — оформление права на получение мер социальной поддержки в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 2 закона Псковской области от 11.01.2005 № 402-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей».

Проектом закона Псковской области предлагается также категорию льготных многодетных семей дополнить многодетными семьями, имеющими в составе семьи детей до 23 лет, при условии обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения, а также установить для предоставления налоговой льготы условие совместного проживания детей с льготником.

Для семей, которые не получают меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 части 2 статьи 2 закона Псковской области от 11.01.2005 № 402-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей», а также не были признаны малообеспеченными, будет действовать заявительный порядок, предусмотренный актом правительства Псковской области. При этом налоговые льготы будут предоставляться им в случае, если среднедушевой доход семьи налогоплательщика за налоговый период, за который исчислен налог, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Псковской области на налоговый период, за который исчислен налог.

Принятие закона Псковской области не требует выделения дополнительных финансовых средств из областного бюджета.

Суммы выпадающих доходов областного бюджета при предоставлении льгот семьям с детьми-инвалидами, признанным малоимущими, и многодетным семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума, ежегодно устанавливаемую в Псковской области, не увеличатся ввиду того, что не увеличивается количество семей, соответствующих критериям, установленным для получения социальной поддержки.

Законопроект поддержан единогласно с учетом поправок.