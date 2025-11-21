Экономика

Бритье по максимуму: цены на станки в России взлетели до рекордных значений

Цены на бритвы в России достигли исторического максимума: одноразовые станки подорожали на 69%. Продавцы прячут товар в антикражные кейсы, чтобы избежать финансовых потерь, пишет Telegram-канал Baza.

Изображение: Gemini

Средняя стоимость наборов одноразовых бритв в 2025 году достигла 339 рублей, это на 6% выше уровня прошлого года. В 2023 году цена составляла 231 рубль, что на 15% выше показателей 2022 года, сообщили аналитики АТОЛ. Аналогичная динамика наблюдается и в категории кассет для бритья: за последние три года стоимость увеличилась на 11,4%. В текущем году средняя цена на лезвия для бритья составляет 842 рубля. В 2022: 756 рублей.

Эксперты связывают подорожание с ростом себестоимости производства из-за использования импортных материалов: сталь, покрытия, элементы упаковки. Вторая причина — сложности с логистикой вследствие санкций, из-за которых приходится увеличивать цены. Третья: конкурентный рынок с другими видами процедур. Например, лазерной эпиляцией.