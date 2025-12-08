Экономика

«Деловая Россия» и Банк ВТБ заключили соглашение о взаимодействии

Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и Банк ВТБ заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Деловой России».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение «Деловая Россия»

В ходе подписания обе стороны подтвердили намерения развивать системное партнёрство ради поддержки малого и среднего бизнеса региона, обмена экспертизой и продвижения предпринимательской инициативы.

От «Деловой России» соглашение подписал председатель Псковского регионального отделения Дмитрий Мельников, а от Банка ВТБ — управляющий операционным офисом «Региональный операционный офис "Псковский"» Дмитрий Наумкин.

В качестве целей соглашения обозначили содействие созданию экспертных площадок и совещательных органов при органах власти, проведение общественной экспертизы законопроектов, затрагивающих социально-экономическую политику региона, а также участие в мероприятиях, продвигающих предпринимательство в Псковской области.

Важность соглашения заключается в расширении диалога между бизнесом, государством и обществом, повышении прозрачности и открытости процессов принятия решений и в создании благоприятной среды для роста и развития предприятий региона.

«Мы в "Деловой России" считаем, что такие форматы взаимодействия помогают предпринимателям слышать и слышаться властью, а власти — реально понимать потребности бизнеса. В ближайших планах — совместные форумы, экспертные обсуждения и общественные проверки проектов, касающихся экономического развития Пскова и области», - отметил Дмитрий Мельников.

«Банкам важно сохранять диалог с бизнесом и жителями Псковской области, в том числе – при участии российских общественных организаций. Это позволит нам быть еще более интегрированными в жизнь региона, приносить больше пользы Псковской области, способствовать ее экономическому, социальному и культурному развитию. Предприятия, работающие в наиболее значимых для региона отраслях, доверяют ВТБ; мы видим растущий спрос малого и среднего бизнеса на банковские услуги и хотим строить дальнейший эффективный диалог с предпринимателями и властями региона», − рассказал Дмитрий Наумкин.