Экономика

«Дневной дозор»: Время экономить?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Время экономить?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

В последние недели до Нового года в российских СМИ появляется много публикаций-пугалок на тему того, что цены снова выросли, поэтому для многих новогодние праздники, включая покупку подарков и застолье, станут серьезной финансовой нагрузкой. Так, по данным свежего исследования, новогодний стол в этом году обойдется нам в десять тысяч рублей. И это без фанатизма и особых изысков: «селедка под шубой», оливье, горячее, овощная нарезка «а ля помидоры-огурцы», сыр-колбаса, бутерброды с икрой и шпротами, фрукты, торт, бутылка игристого и столового вина, коньяк, минералка, сок и чай.

Цены, тарифы на коммуналку, налоги и сборы растут, и мы прекрасно понимаем, что всё это является следствием непростой ситуации, в которой наша страна находится вот уже четыре года. Конфликт с Украиной, который требует увеличения затрат на военно-промышленный комплекс и перевооружение. Плюс экономические санкции, кто бы там что ни говорил на федеральных каналах, серьезно влияют на нашу экономику. На этом фоне многие предприятия вынуждены сокращать производство, переходить на сокращенную рабочую неделю. Многие говорят, 2026 год будет еще сложнее: темпы роста ВВП замедлятся, налоги и сборы продолжат идти в рост.

Понятно, что государство активно ищет средства, в том числе «залезая в карман» населения, о чем мы уже не раз говорили в выпусках нашей программы. Поэтому россиянам настоятельно рекомендуют затянуть пояса потуже и перейти в режим экономии, если кто-то этого еще не сделал. Не до праздников, мол, не до излишеств. Вот и мы решили узнать, на чем псковичи разных социальных и профессиональных групп - политики, деятели культуры, общественники — готовы экономить в будущем году. Об этом — в программе «Дневной дозор».

Когда жизнь вносит свои коррективы, режим экономии у человека по большей части включается сам собой, без специальных призывов, отмечает руководитель регионального исполкома Народного фронта, вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко. По его мнению, надо просто более рационально подходить к планированию. Если ты спланировал, значит будет экономия. Не спланировал — экономии не будет, потому что соблазнов, на которые можно потратиться, в жизни много. Также Виктор Остренко призвал жителей региона поучаствовать в акции Народного фронта «Час для Победы». В какой-то степени она тоже про экономию во благо.

«В Псковской области стартует акция «Час для Победы». Эта инициатива направлена на объединение всех жителей нашего региона в поддержку бойцов, которые сейчас проходят службу в зоне специальной военной операции. «Час для Победы» — это возможность, когда каждый человек может направить стоимость своего рабочего часа на благотворительный счет нашего фонда. Из этих средств мы будем приобретать квадрокоптеры и другую дорогостоящую технику, необходимую нашим ребятам для выполнения боевых задач. Каждая небольшая сумма имеет значение. Казалось бы, одному человеку сложно приобрести дорогостоящий коптер, но если объединить все эти суммы, мы можем сделать это возможным. Мы сегодня говорим о том, что каждый из нас может внести свой вклад в общую победу. Час рабочего времени для каждого имеет свою ценность. Мы понимаем, что для кого-то это может быть 100, 200, а для кого-то и 300 рублей или больше. Главное, чтобы эта сумма не сильно ударила по бюджету семьи и позволила людям почувствовать свою сопричастность к тем, кто рискует своими жизнями ради нас, находящихся здесь, в тылу, а не на передовой».

Экс-заместитель председателя Псковского областного Собрания, член КПРФ, пенсионер Геннадий Бубнов с пониманием относится к ситуации. Времена сейчас непростые, и каждому придется на чем-то экономить, в том числе пенсионерам. Но бывали и более тяжелые времена, когда действительно было «все для фронта, все для Победы», подчеркивает Геннадий Бубнов.

«Цены растут, тарифы увеличиваются, и, конечно, приходится экономить нашим согражданам, которые получают пенсию, ветеранам и пожилым людям. Я представитель этих людей, поэтому, несмотря на все наши попытки сэкономить, жить становится сложно. Бывали и более трудные времена, но сейчас каждому из нас придется экономить на чем-то. Средств становится все меньше, и они, конечно, идут на войну, что затрудняет бюджет. Будущее повышение тарифов и цен лишь усугубляет ситуацию и заставляет нас искать способы экономии. Я пережил ту войну в детском возрасте, и это было действительно страшное время, когда все было отдано для фронта. У нас, конечно, сейчас нет такого полного самоотвержения ради фронта. Мы не хотим даже иногда об этом говорить. Но тогда народ выдержал. Сейчас же всё для того, чтобы побыстрее это закончилось. Трудности есть, но русский народ всегда их преодолевал».

«Мы всю жизнь что-то экономим и на что-то копим», - отмечает руководитель ансамбля «Сказ», председатель общественного Совета по культуре города Пскова Константин Абабков. Сейчас времена тем более тяжелые, жировать не стоит. Другой вопрос, что работникам культуры с их зарплатами жировать особо не с чего. Но несмотря на это ансамбль «Сказ» все равно находит возможность помочь нашим бойцам в зоне СВО.

«Мы с ребятами и участниками ансамбля стараемся помогать, собираем деньги и покупаем необходимые вещи, которые отправляем нашим бойцам. Мне кажется, такая посильная помощь очень важна и нужна. Мы не зарабатываем большие деньги, и в принципе, нам хватает только на жизнь. Говоря о том, чтобы затянуть пояса, не знаю, нужно ли это. В нашей среде мы уже делаем всё, что можем. Чтобы хоть как-то зарабатывать, я работаю на трех работах в своей сфере, потому что на одной работе зарплата никакая».

А готовы ли экономить в новом году представители педагогического сообщества? По словам учителя русского языка и литературы Печорской школы №3 Евгении Пономаренко, учителя и так вынуждены экономить — низкие зарплаты, мягко говоря, не позволяют жить на широкую ногу.

«Дело в том, что мы, педагоги, уже находимся в состоянии экономии. Наши зарплаты оставляют желать лучшего, и мы все возлагали надежды на будущий год: «А вдруг нам что-то прибавят? Возможно, что-то улучшится?». Однако статистика показывает, что нам придется затянуть пояса потуже. Мы экономим на всем, на самом деле. Прежде всего, конечно, на еде. Цены действительно значительно выросли и, как я понимаю, будут расти еще больше. Я могу сказать так: к любой экономии я готова. Ничто меня не удивит. Конечно, мы бы хотели, чтобы на нас обратили внимание и немного увеличили нашу зарплату, потому что работа у нас сложная, а зарплата низкая».

Никогда особо не шиковал и экс-чемпион России и мира, мастер спорта по боксу Валерий Брудов. Но если придется еще в чем-то себя ограничить, то боксер-профессионал опасается, что ему придется отказаться от сладкого.

«Времена действительно сейчас тяжелые, и то, что нам необходимо затянуть пояса и немного поджать расходы, я считаю даже к лучшему. Мы все понимаем, что страна воюет, и важно, чтобы мы все вместе чувствовали тяготы и трудности, связанные с военной службой. Естественно, не стоит доходить до крайностей, когда кому-то нужна помощь, а нет возможности доехать на машине из-за отсутствия денег на бензин. Таких случаев не должно быть. И примеров можно привести множество. Я никогда не распускал себя и не баловался. Единственное, что я могу себе позволить, — это отказаться от сладкого, если ситуация станет совсем критической. Когда я прихожу в магазин, то выбираю обезжиренное молоко».

Псковский промышленник, гендиректор холдинга NPN Игорь Савицкий — прямо скажем, не самый бедный человек в Псковской области, и во многом это стало возможным, потому что он привык рачительно относиться к своим деньгам, деньгам своего коллектива и партнеров. Благодаря этому он и делает свой бизнес. А тем, кто призывает жителей региона экономить, он предлагает начать с себя.

«Это тоже своего рода управленческий ход. Нужно начинать с себя. Руководители говорят: «Нужно быть рациональными, экономными, считать деньги». Это, наверное, хороший призыв. Но государство должно начать с себя. Если бы сократили на 30% количество госслужащих, чиновников, какие-то департаменты, возможно, целые министерства и отделы — это привело бы к значительной экономии для Российской Федерации и сэкономило бы большие средства. Я считаю, что это положительно сказалось бы на экономике России, на жизни нашего народа и на благополучии государства. Множество людей пришло бы на так называемый свободный рынок и занялось бы делом. Это стало бы большим подспорьем для нашей экономики в условиях нынешнего дефицита кадров. То есть, если уж экономить, то начинать нужно с себя. И мы, глядя на это, вероятно, тоже стали бы более экономными и поджали пояса. Экономить — это значит, что мой коллектив, мои коллеги, мои партнеры будут получать от меня меньше денег, если я начну экономить. В итоге я считаю, что это приведет к падению благосостояния тех людей, с которыми я работаю. Понимаете? Это не очень хорошая экономика, особенно учитывая, что мы занимаем 49-е место по уровню жизни и 60-е по пенсионному обеспечению. Куда ещё экономить?».

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов не относит себя к той категории руководителей, которые позволяют себе несусветную роскошь. В то же время он перечислил целый ряд пунктов, на которых точно экономить не намерен. И другим советует на этом не экономить.

«Я стараюсь жить по средствам, и всегда это делал, и буду продолжать поступать так же. Я точно не экономлю на времени и работе, а также на общении с людьми, поскольку наша задача — работать на благо интересов трудящихся. Что касается специальной военной операции, то мы живем с девизом: всё для фронта, всё для победы. Если в 2025 году не сложатся все обстоятельства и данная кампания не будет завершена нашей победой — а победа обязательно будет — мы продолжим в том же духе: «Все для фронта и все для победы». Даже когда фронт закончится и победа будет достигнута, мы будем продолжать помогать людям, которые приходят сюда, нашим героям и бойцам. Я советую людям не экономить на общении с близкими и родными. Старайтесь делать как можно больше добрых и хороших дел в новом году».

Еще в октябре Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, по итогам которого большинство россиян (69%) выразили готовность ограничить свои потребности ради защиты страны, 24% высказались «против» и «скорее против», а 7% затруднились с ответом. Так или иначе, свежие данные Центробанка говорят о том, что в поведении российских потребителей четко закрепилась тенденция к строгой экономии. Теперь граждане делают покупки только со скидкой, и спрос устойчиво смещается от премиум и среднего сегмента в пользу бюджетных категорий. Кроме того, россияне стали заметно реже покупать бытовую технику, мебель и ювелирные изделия. Посещаемость торговых центров падает. Времена сейчас непростые, это отмечают и наши сегодняшние спикеры. Но призывы к россиянам начать экономить некоторые сочли не вполне обоснованными, ведь по сути жители нашей страны уже давно занимаются этим не самым приятным занятием, которое называется «сводить концы с концами».

Татьяна Иванова

