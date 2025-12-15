Экономика

К расходной части бюджета приходится подходить очень аккуратно – Александр Братчиков

Псковская область планирует существенно снизить уровень государственного долга. Об этом сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио ПЛН FM.

«Бюджет, безусловно, социально ориентирован. В первую очередь мы для бюджета ставим задачу – выполнение всех социальных обязательств, которые на себя берет регион. Говорить о бюджете развития, безусловно, можно, потому что достаточно большое количество средств выделяется на строительство дорог, это порядка 18 миллиардов. Дорожный фонд увеличивается. С одной стороны, это хорошо, потому что дороги будут строиться, но с другой нам достаточно тяжело сбалансировать бюджет, потому что дотаций не хватает, и к расходной части бюджета приходится очень аккуратно подходить», - отметил Александр Братчиков.

По словам председателя профильного комитета Собрания, на 2026 год запланировано принять бюджет на 10 миллиардов больше, чем в этом году.

«На 2026 год запланировано принять бюджет на 10 миллиардов больше, чем в прошлом. Там также учтены увеличения МРОТа, заработной платы по всем бюджетным сферам, порядка 2 миллиардов дополнительных средств запланировано. Это позволит повысить зарплату бюджетников (учителей и врачей) и, наверно, облегчит жизнь в будущем. Дефицит бюджета минимальный – 1 процент», - заметил Александр Братчиков.

Также он пояснил, что сокращение государственного долга на 1 января 2026 года запланировано в объёме 17 миллиардов рублей.

По его словам, позитивная динамика достигается за счёт списания бюджетных кредитов. На данный момент уже списано 700 миллионов рублей, а в текущем году планируется списать ещё около 5 миллиардов.

Кроме того, благодаря работе губернатора и регионального правительства область получила дополнительное финансирование в размере 865 миллионов рублей. Эти средства позволят вернуться к первому чтению бюджета и проголосовать за его увеличение.