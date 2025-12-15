К расходной части бюджета приходится подходить очень аккуратно – Александр Братчиков

Псковская область планирует существенно снизить уровень государственного долга. Об этом сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио ПЛН FM.
По словам председателя профильного комитета Собрания, на 2026 год запланировано принять бюджет на 10 миллиардов больше, чем в этом году.
«На 2026 год запланировано принять бюджет на 10 миллиардов больше, чем в прошлом. Там также учтены увеличения МРОТа, заработной платы по всем бюджетным сферам, порядка 2 миллиардов дополнительных средств запланировано. Это позволит повысить зарплату бюджетников (учителей и врачей) и, наверно, облегчит жизнь в будущем. Дефицит бюджета минимальный – 1 процент», - заметил Александр Братчиков.
Также он пояснил, что сокращение государственного долга на 1 января 2026 года запланировано в объёме 17 миллиардов рублей.
По его словам, позитивная динамика достигается за счёт списания бюджетных кредитов. На данный момент уже списано 700 миллионов рублей, а в текущем году планируется списать ещё около 5 миллиардов.
Кроме того, благодаря работе губернатора и регионального правительства область получила дополнительное финансирование в размере 865 миллионов рублей. Эти средства позволят вернуться к первому чтению бюджета и проголосовать за его увеличение.