«Дом Советов» с Александром Братчиковым: каким будет бюджет региона на 2026 год? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию запись программы «Дом Советов», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 17 декабря.
Гость студии — заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков. Разговор был посвящен работе над региональным бюджетом на 2026 год.
Какие можно выделить основные параметры бюджета? Как проходила работа согласительной комиссии? Насколько увеличился бюджет в результате ее работы? Ведущий - Константин Калиниченко.