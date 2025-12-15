Экономика

«Дом Советов» с Александром Братчиковым: каким будет бюджет региона на 2026 год? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию запись программы «Дом Советов», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 17 декабря.

Гость студии — заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков. Разговор был посвящен работе над региональным бюджетом на 2026 год.

Какие можно выделить основные параметры бюджета? Как проходила работа согласительной комиссии? Насколько увеличился бюджет в результате ее работы? Ведущий - Константин Калиниченко.