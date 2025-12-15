Псковcкая обл.
Экономика

Число предпринимателей на «автоупрощенке» выросло в три раза

17.12.2025 19:29|ПсковКомментариев: 0

Число российских предпринимателей на «автоупрощенке» растет. АвтоУСН — специальный налоговый режим, при котором отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически. Им могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели.

По данным ВТБ, в 2025 году число клиентов малого бизнеса банка, использующих автоматизированную упрощенную систему налогообложения (автоУСН), выросло в три раза. По оценке банкиров, прямая финансовая выгода от перехода на автоУСН для предприятия может составлять до 790 тысяч рублей в год, наибольшую выгоду в 2025 году получают предприятия с годовым оборотом до 5 млн рублей. Такой эффект достигается за счет освобождения от уплаты страховых взносов, возможности работать без НДС при соблюдении лимита дохода в 60 млн рублей в год, а также автоматизации налогового учета, которая позволяет оцифровать процессы или даже отказаться от содержания штатного бухгалтера.

Большинство предпринимателей на АвтоУСН работают в розничной торговле или сфере услуг. Эксперимент по внедрению автоУСН проводится в России с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года. В настоящее время в нем участвуют 67 регионов страны.

«АвтоУСН набирает популярность среди предпринимателей как удобный и эффективный инструмент налогового администрирования. Расширяющаяся география эксперимента открывает новые перспективы для развития малого бизнеса по всей стране. Наш анализ показывает, что автоУСН также приносит бизнесу ощутимую финансовую выгоду от снижения фискальной нагрузки и затрат на ведение бухгалтерии», — отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
Лента новостей
