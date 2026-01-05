В Псковской области внедрили все инструменты экспортного стандарта 2.0 в рамках нацпроекта

В рамках президентского нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» Псковская область в 2025 году полностью выполнила план по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Все 13 обязательных инструментов уже работают — мы создали полноценный фундамент для системного сопровождения компаний. Как результат — 12 псковских предприятий при содействии Центра поддержки экспорта региона заключили контракты на сумму 3,9 млн долларов США», - сообщил Губернатор Михаил Ведерников.

С 2026 года стартует Региональный экспортный стандарт 3.0 — набор управленческих и финансовых инструментов для развития несырьевого и неэнергетического экспорта.

Он будет включать цифровизацию и интеграцию с платформой «Мой экспорт», единую витрину мер поддержки для бизнеса, онлайн-консультации специалистов по внешней торговле, помощь в сертификации, маркировке и логистике, менторские программы, обучение экспортных команд, содействие в получении субсидий, гарантий и льготного финансирования.

«Вместе будем стремиться делать псковские товары и услуги востребованными за рубежом и помогать бизнесу уверенно выходить на глобальные рынки», — отметил Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в мессенджере Max.