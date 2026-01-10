Экономика

Правительство продлило меры поддержки в рамках программы газификации

Поддержку льготных категорий граждан в рамках программы социальной газификации продолжат в 2026 году.

«Правительство продолжит поддержку льготных категорий граждан в рамках программы социальной газификации в 2026 году», - говорится в сообщении.

Постановление о соответствующих изменениях в государственной программе "Развитие энергетики" подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как и прежде, участникам программы, имеющим право на льготы, будет предоставлена субсидия на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Ее размер составит не менее 100 тысяч рублей.

Отмечается, что такую поддержку получают многодетные родители и люди с невысокими доходами, участники специальной военной операции и члены их семей, инвалиды I группы, а также граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны, пишет РИА Новости.

Всего в 2026 году на поддержку льготников в рамках программы социальной газификации из федерального бюджета планируется направить 1 миллиард рублей. Конкретная сумма будет сформирована по заявкам властей регионов. В 2025 году на поддержку льготных категорий граждан в 55 регионов было направлено около 1 миллиарда рублей.

Программа социальной газификации реализуется с 2021 года. С февраля 2023 года государство частично субсидирует льготным категориям граждан расходы по проведению газа по участку и подключению дома к газу.

