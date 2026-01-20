В России было ликвидировано более 35 тысяч предприятий общепита за 2025 год

Крупные предприятия общепита начали сокращать количество своих заведений. В Москве с конца 2025 года по настоящее время присутствие на рынке оптимизировали «Шоколадница» — закрыто около 20 ресторанов, «Ростикс» прекратил работу порядка 25 точек, «Якитория» — восьми, Menza — двух и другие.

Полностью ушли с рынка «Хлеб насущный», пиццерия Fornetto, сеть баров «Дорогая, я перезвоню». Прекратили свою работу известные столичные рестораны «Валенок» и The Toy.

По данным исследования проекта «Контур.Фокус», всего за прошлый год в России было ликвидировано 35,4 тысячи предприятий общепита — почти на 10% больше, чем в 2024-м. В их числе 27,8 тысячи ресторанов, 6,25 тысячи кафе, 1,9 тысячи баров. Согласно документу, который есть у «Известий», отрасль замедлила свой рост — с 5,52% в 2024-м до 4,62% в 2025-м.