Паспорта трудовых ресурсов разработали для каждого муниципалитета Псковской области

Служба занятости населения Псковской области разработала паспорта трудовых ресурсов для каждого муниципалитета, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона.

Отмечается, что проект направлен на формирование объективной и актуальной картины рынка труда на местном уровне, на систематизацию и учет кадрового потенциала региона. Инструмент должен помочь получить комплексную информацию о профессиональных навыках, опыте и ключевых компетенциях населения.

Предполагается, что создание паспортов трудовых ресурсов поможет более эффективно управлять рынком труда, разрабатывать меры поддержки и адаптировать образовательные и профессиональные программы под реальные потребности региона.

Паспорт трудовых ресурсов — это комплексный аналитический документ, сводящий в единую систему ключевые показатели. В нем сконцентрировали информацию, необходимую органам власти, работодателям, инвесторам и образовательным организациям для принятия обоснованных управленческих решений, пояснили в правительстве.

Ключевые разделы паспорта включают динамику численности трудоспособного населения, анализ уровня регистрируемой безработицы, структуру занятости по видам экономической деятельности, информацию о потребности работодателей в кадрах, сгруппированную по профессиям и уровню квалификации, сведения о выпускниках профессиональных образовательных организаций, а также прогноз потребности в кадрах на среднесрочную перспективу.

Для органов власти Псковской области этот проект должен посодействовать повышению качества программ развития муниципалитетов и точечному планированию мер поддержки. Для бизнеса и инвесторов в перспективе это означает получение четкого представления о кадровом потенциале территории при открытии или расширении производства. Для системы образования проект предполагает корректировку программ профобучения и допобразования в соответствии с реальными потребностями. Жителям он позволит получить прозрачную информацию о востребованных профессиях и перспективах трудоустройства.

«Создание паспортов трудовых ресурсов — это логичный шаг в цифровизации рынка труда и переходе к управлению, основанному на данных. Теперь у каждого муниципалитета есть свой детальный "портрет“ в сфере труда и занятости. Это позволяет не только реагировать на текущие вызовы, но и прогнозировать ситуацию, заблаговременно готовить кадры для приоритетных отраслей. Проект уникальный и перспективный», — отметила врио директора Областного центра занятости населения региона Наталия Мозговая.

Паспорта создали в рамках реализации мероприятий региональной программы содействия занятости населения.