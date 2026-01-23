Инфляция в Псковской области в декабре была заметно выше общероссийской

В декабре 2025 года цены в Псковской области выросли на 0,09% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Росстата. При этом годовая инфляция в регионе достигла 6,90%, что заметно превышает общероссийский показатель — 5,59%, сообщили в Псковской Ленте Новостей в областном отделении Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Инфографика: ЦБ

В последний месяц года наиболее ощутимо подорожали непродовольственные товары. В то же время стоимость продуктов питания осталась на уровне ноября, а цены на услуги увеличились лишь незначительно. Если рассматривать динамику за полный год, то рост цен на продовольственные и непродовольственные товары оказался ниже общего показателя по потребительской корзине, тогда как услуги за тот же период подорожали сильнее среднего уровня.

С учётом сезонной корректировки, в декабре наблюдалось снижение цен — после роста, зафиксированного в ноябре. Эксперты связывают эту тенденцию прежде всего с увеличением предложения по отдельным продуктам на рынке.

В целом по стране годовая инфляция замедлилась: с 6,64% в ноябре до 5,59% в декабре. Месячный прирост цен, пересчитанный на годовой уровень с исключением сезонных факторов, составил 2,6%.