 
Экономика

Инфляция в Псковской области в декабре была заметно выше общероссийской

1

В декабре 2025 года цены в Псковской области выросли на 0,09% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Росстата. При этом годовая инфляция в регионе достигла 6,90%, что заметно превышает общероссийский показатель — 5,59%, сообщили в Псковской Ленте Новостей в областном отделении Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ. 

Инфографика: ЦБ

В последний месяц года наиболее ощутимо подорожали непродовольственные товары. В то же время стоимость продуктов питания осталась на уровне ноября, а цены на услуги увеличились лишь незначительно. Если рассматривать динамику за полный год, то рост цен на продовольственные и непродовольственные товары оказался ниже общего показателя по потребительской корзине, тогда как услуги за тот же период подорожали сильнее среднего уровня.

С учётом сезонной корректировки, в декабре наблюдалось снижение цен — после роста, зафиксированного в ноябре. Эксперты связывают эту тенденцию прежде всего с увеличением предложения по отдельным продуктам на рынке.

В целом по стране годовая инфляция замедлилась: с 6,64% в ноябре до 5,59% в декабре. Месячный прирост цен, пересчитанный на годовой уровень с исключением сезонных факторов, составил 2,6%.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026