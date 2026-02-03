Эксперты: фондовый рынок сохраняет потенциал роста

Российский фондовый рынок сохраняет потенциал для значительного роста даже в отсутствие западного капитала. При этом в полной мере реализовать потенциал российского фондового рынка позволит развитие институциональной среды. К такому выводу пришли банк ВТБ и Школа финансов НИУ ВШЭ по итогам совместного исследования финансовой устойчивости и корпоративных практик крупного российского бизнеса. В нем приняли участие 114 топ-менеджеров крупнейших компаний из 12 ключевых отраслей экономики.

Более 60% респондентов считают, что российский фондовый рынок способен расти без притока западного капитала. Половина участников опроса оптимистично смотрит на перспективы его развития. Среди основных факторов, сдерживающих развитие рынка, руководители компаний называют неопределённость правоприменительной практики и сохраняющиеся геополитические риски.

По мнению респондентов, рынку необходим новый стимул для роста. Около 70% директоров, признающих потенциал фондового рынка, подчёркивают, что его реализация возможна, в частности, при улучшении делового климата и укреплении защиты прав инвесторов. Любые проявления правовой неопределённости вынуждают инвесторов закладывать повышенные риск-премии в оценку финансовых активов, что напрямую отражается на капитализации публичных компаний.

Респонденты также отмечают, что институциональные факторы — предсказуемость регулирования и защита прав собственности — имеют существенно большее значение для развития рынка, чем географическое происхождение инвестиционного капитала.

Оценивая текущую работоспособность публичного рынка акций, участники опроса разделились почти поровну. Наибольшая доля «скептиков» зафиксирована в машиностроении и ИТ-секторе. Если говорить об активном управлении стоимостью компаний, большинство сторонников этой позиции представлены в металлургии, нефтегазовом секторе, строительстве и недвижимости, химической промышленности и электроэнергетике. Эти отрасли обладают наибольшим опытом публичных размещений и лучше осознают роль системной работы с ожиданиями инвесторов.