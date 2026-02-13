ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 0,5%

Совет директоров Банка России 13 февраля принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15,5% годовых, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

В банке отметили, что базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в 2026 году. Это означает поддержание жестких денежно-кредитных условий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года.